Klopp med stikk mot City og Chelsea: – Vi er en annen type klubb

Det har vært stille rundt Liverpool på overgangsmarkedet så langt. Den regjerende seriemesteren har kun foretatt seg én signering – Kostas Tsimikas fra Olympiacos for rundt 137 millioner kroner.

Nå kommer Liverpool-manager Jürgen Klopp med et spydig stikk i retning sine største konkurrenter.

– Vi lever i en verden med mye usikkerhet. For noen klubber virker fremtidens usikkerhet mindre viktig. Det er klubber som er eid av oligarker og land. Det er sannheten. Vi er en annen type klubb, sier Klopp i et intervju med BBC Radio.

Og det er ganske tydelig at 53-åringen sikter mot Manchester City og Chelseas pengebruk i dette overgansvinduet.

– Vi kan ikke endre oss over natten

Jürgen Klopp sier at Liverpool ikke er som andre klubber og at de har nådd så langt som de har gjort – mye på grunn av hvordan de har blitt ledet.

– Vi kom til Champions League-finalen for to år siden, vant den i fjor, og ble seriemester forrige sesong av å være den klubben vi er og bli ledet på måten vi blir ledet, påpeker Klopp.

Før han fortsetter:

– Vi kan ikke endre oss over natten og si «nå vil vi være som Chelsea». De har signert mange spillere og det kan være en fordel. Men det betyr også at de må passe sammen ganske raskt også, fullfører Klopp.

TV 2s sportskommentator mener årets overgangsvindu gjør det vanskelig for flere klubber å hente spillere.

– Det er påfallende at en klubb som Liverpool har brukt så lite penger. Det er heller ikke uventet at dette er et marked som er annerledes enn de andre. Det er mye usikkerhet rundt priser og det vil nok ta litt tid før det stabiliserer seg, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

– Noen går for den enkle løsningen

Chelsea har vært en av klubbene som har brukt mest penger, med signeringer som Hakim Ziyech, Kai Havertz, Ben Chilwell, Timo Werner og Thiago Silva, har Frank Lampard brukt i overkant av 2 milliarder kroner.

– Det er nok et stikk mot Chelsea. Det skal sies at Chelsea har hatt overgangsnekt som gjør at klubben ikke har brukt mye penger. De har også solgt Eden Hazard for en god slant med penger, sier Mina Finstad Berg.

Manchester City på sin side har sikret seg Nathan Aké fra Bournemouth for 485 millioner kroner og Ferran Torres fra Valencia for 246 millioner kroner.

Det har også vært rolig på overgangsfronten hos Manchester United. Klubben har foreløpig gjort én signering - Donny van De Beek fra Ajax for 371 millioner kroner.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær mener de må være tålmodige.

– Det er aldri enkelt når man får for mange nye spillere inn i laget. Det tar tid før spillerne blir en enhet. Vi har sett noen klubber gå for den enkle løsningen, mens andre stoler på prosessen. Vi må forbedre oss og få resultater ved å hente spillere med andre kvaliteter enn vi allerede har, sier han i et intervju med BBC Radio.