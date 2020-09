– Herreklubben «Norske Selskab» fremstår som antikvarisk i 2020

I januar i år startet debatten hvorvidt det Norske Selskab burde ta inn kvinner i klubben.

Norske Selskab er en herreklubb som ble stiftet i 1772 av norske studenter i København. Klubben i København ble oppløst i 1813, men gjenstiftet i Christiania (Oslo) i 1818 av 16 tidligere medlemmer.

NORSKE SELSKAB: Direktør Eivind K. Schøyen og formann Carl Christian Gilhuus-Moe. Foto: Conelius Poppe /NTB Scanpix

Ifølge deres hjemmesider representerer medlemmene næringsliv, kultur, vitenskap og embetsverk. Klubben har i dag rundt 1100 medlemmer. For å bli medlem kreves det blant annet anbefalinger fra to av medlemmene.

Konflikten

Senest i vinter utredet et eget utvalg i det Norske Selskab spørsmålet om å ta kvinner opp som medlemmer. Klubbens generalforsamling sa da nei til kvinnelige medlemmer.

Konsekvensene er at flere profilerte medlemmer meldte seg ut av klubben. Dagens Næringsliv har tidligere skrevet om at fiolinist Arve Tellefsen, OL-topp Henrik Andenæs og tidligere skipsreder Per Heidenreich, som alle har meldt seg ut.

VIL HA KVINNER INN: Administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, var en av mindretallet som ønsket kvinner inn i Norske Selskab. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Denne uken valgte administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, å trekke seg fra vervet som medlem av representantskapet Norske Selskab og melde seg ut av foreningen. Han var en av mindretallet som vil tillate kvinner i foreningen.

Oppropet

Flere kvinner fra ulike bransjer i norsk næringsliv har skrevet under på et opprop hvor de krever at herreklubben åpner opp for damer. Saken ble først omtalt i Dagens Næringsliv.

En av kvinnene som går i bresjen for oppropet er Tech-gründer Isabelle Kristine Ringnes (32). Hun er også gründer av Equality Check, står bak kampanjen «Hun spanderer» og har skrevet bok om likestilling i Norge.

OPPROPET: En av kvinnene som har signert oppropet er Isabelle Kristine Ringnes. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Hva mener du er problemet med at det kun er menn med i klubben?

– For det første er det viktig å si at jeg ikke prinsipielt er imot at man har rene herre- og dameklubber. Det er veldig hyggelig og naturlig at man har det innenfor vennegjenger og når man deler interesser. Det jeg mener er problematisk med denne klubben, og enkelte andre klubber som frimurerlosjer, er at man i stor grad fremstår som at en rekrutterer på bakgrunn av makt og posisjon og kanskje til og med penger, forklarer hun.

Ringnes mener at dette fører til at de på den måten besitter en stor del innflytelse og makt i samfunnet. På sikt vil det føre til at de direkte og indirekte er et nettverk hvor viktige avgjørelser blir tatt.

Så langt har 490 personer signert oppropet. Av dem er 64 menn.

Egen far i klubben

En del av de som er medlemmer i klubben Norske Selskab er rollemodeller for kommende generasjoner. Derfor mener hun at det ikke hører hjemme i 2020 å være redd for at kvinner kommer inn i slike samfunn.

En av medlemmene i herreklubben Norske Selskab er Isabelles far, Christian Ringnes. Han har tidligere uttalt at han personlig ønsker kvinner velkommen.

NORSKE SELSKAB: Isabelle Kristine Ringnes sin far Christian Ringnes er medlem i klubben. Han er en av dem som ønsker kvinner velkommen. Foto: Kyrre Lien/ NTB Scanpix

– Hva slags innsikt har du fått i dette nettverket gjennom han?

– Jeg har veldig lite innsikt i dette av naturlige årsaker – jeg er kvinne. På en annen side, tror jeg nok ofte at de latterliggjør debatten ved å si at vi prater jo bare om helt vanlige ting. Vi har leirdueklubber, tennisklubber og golfklubber. I bunn og grunn er dette venneklubber på en måte som ekskluderer kvinner. Det er en nettverksbygging som kvinner ikke har noen mulighet for å komme inn i.

Videre forteller Isabelle Ringnes at det er kjent at mange menn smykker seg med medlemskapet sitt. Det viser at de er kommet et sted i livet.

Isabells appell til det Norske Selskap er at de må ta hodet ut av sanden og innse at inkludering og mangfold er viktig i dagens samfunn. Det kommer til å gjøre dem bedre og mer relevant i fremtiden.

Forsvarer Norske Selskap

Det er flere som mener det ikke er mye makt i klubben. Én av kvinnene som tidligere har forsvart Norske Selskab er Kristin Clemet, daglig leder i tankesmien Civita.

FORSVARER NORSKE SELSKAB: Kristin Clemet, leder av tankesmien Civita er en av dem som forsvarer herreklubben. Foto: Terje Pedersen /NTB Scanpix

På Civitas nettsider skriver hun blant annet at hun har kjent til herreklubben i mange år og at hun aldri har hatt lyst til å bli medlem.

Videre fremstår klubben for henne som et sted medlemmene kan ta med seg andre menn, og av og til damer, for å spise lunsj eller middag.

Kunne ikke stille i God morgen Norge

Formannen i direksjonen av Norske Selskab, Morten Thorvaldsen var invitert til God morgen Norge sammen med Isabelle Kristine Ringnes.

Han kunne dessverre ikke stille, men sier dette til God morgen Norge:

«Jeg syntes med dette at vi fremfor alt er en venneklubb, et møtested for venner og hvor det er vennskapelig samvær som er viktig. Utover dette forholder jeg meg til det som flertallet i klubben ønsker».