Dette kommer til å avgjøre om Liverpool klarer å forsvare tittelen

Se hva TV 2s eksperter mener om Liverpool over | Se Liverpool – Leeds United lørdag fra 18:00

Regjerende seriemester Liverpool var totalt overlegne i fjorårets sesong. 32 seire, tre uavgjort og tre tap ble fasiten, noe som sørget for at det var hele 18 poeng ned til nummer to, Manchester City.

– Selvfølgelig kan de gjøre det igjen. Spørsmålet er hvor lenge laget holder seg på det nivået de har vært. Jürgen Klopp har klart å bygge et lag jeg aldri i verden hadde trodd skulle bli så bra som det har blitt, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Forrige sesong viste Liverpool styrke ved å vinne mange kamper med et mål, og vippe jevne kamper i deres favør. Noe som også blir viktig i år, ifølge Stamsø-Møller.

– I år blir det en test av mentaliteten, sulten og hvor mye de fortsatt har lyst til å vippe de jevne kampene i deres favør. Det er antakeligvis det som trengs for at de skal vinne ligaen også i år.

I serieåpningen på lørdag er det den gamle storheten Leeds United som gjester Anfield. I fjor startet Liverpool også mot et nyopprykket lag, da de slo Norwich 4-1.

HELTER: To av Liverpools største helter (Trent Alexander-Arnold og Jordan Henderson) er malt på husveggene i Liverpool. Foto: Paul Ellis

– Tar de ti poeng mindre har de vært ekstremt gode

I likhet med kollega Stamsø-Møller tror Erik Thorstvedt at det mentale vil spille en stor rolle i om Klopp og mannskapet klarer å forsvare tittelen.

– Fokuset, den enorme viljen og sulten blir enormt viktig. Men er det noen som klarer å holde dette oppe, så tror jeg det er Jürgen Klopp. Jeg tror mye handler om å klare å videreutvikle prosjektet, de er på en slags reise hvor de hele tiden prøver å bevege seg litt videre, sier den tidligere Tottenham-keeperen.

Forrige sesong klarte Liverpool å tukte Manchester City for ligatittelen, etter at de året før utrolig nok tapte tittelkampen til tross for å ha tatt 97 poeng.

– De har levert to sesonger hvor de har tatt 97 og 99 poeng. Det er helt sykt. Dersom de tar ti poeng færre denne sesongen vil folk tro det er en nedtur, men det er jo faktisk en strålende sesong det også. Tar de ti poeng mindre denne sesongen har de vært ekstremt gode, sier Thorstvedt.

Men dersom man hadde stolt blindt på statistikken var det Manchester City som burde vunnet ligaen forrige sesong.

– Liverpool spyttet forventede mål i trynet. Manchester City hadde høyere antall forventede mål og poeng, men Liverpools evne til å overprestere og score når det var likt, overgikk det.

FRYKTET TRIO: De tre angriperne til Liverpool er kapable til å skape trøbbel for enhver motstander. Foto: Geoff Caddick

– Ekspertene barket sammen om hvem som har best angrep

Simen Stamsø-Møller listet opp hvor Liverpool var best, men da Erik Thorstvedt brøt inn og sa de ikke hadde det beste angrepet, gikk temperaturen i PL-studioet opp.

– De har ikke det beste angrepet. Det er rart når du tenker på den gjengen som spiller foran hos dem, sa Thorstvedt.

Noe som fikk Simen Stamsø-Møller til å reagere.

– Er du sikker på det?

– Se hvem som scorer flest mål da. Hvordan kan du argumentere mot det når City scorer flest mål hver eneste sesong, svarte Thorstvedt.

– Kanskje midtbanen til City, pluss angrepet gjør at dem scorer mest?

– Hvordan skal du da måle et angrep, svarte den tidligere Tottenham-spilleren.