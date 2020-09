Cupen droppes for menn i 2020

Forbundsstyret i Norges Fotballforbund har etter det TV 2 erfarer bestemt seg: Det blir ikke arrangert noe Norgesmesterskap i fotball for menn i 2020.

Torsdag formiddag bekreftes dette i en pressemelding fra NFF.

- Etter en helhetsvurdering er dessverre konklusjonen at årets norgesmesterskap for herrer avlyses, sier president i Norges Fotballforbund, Terje Svendsen.

For kvinnene går imidlertid turneringen av stabelen. Det begrunnes blant annet med at terminlisten allerede er kuttet i og at det gir ledige kampdatoer.

- På kvinnesiden har vi en annen situasjon. Vi vet at cupen er viktig for engasjementet og oppmerksomheten fotball for kvinner fortjener. Derfor er jeg svært glad for at vi kan gjennomføre NM for kvinner. I tillegg flytter vi årets finale hjem til Ullevaal. Slik situasjonen er nå kan vi ikke ha mer enn 200 tilskuere, men vi kommer til å gjøre vårt for å skape en flott ramme rundt finalen innenfor smittevernfaglige rammer sammen våre samarbeidspartnere. Med dette sender vi et signal om viktigheten av å satse på fotball for kvinner, forteller Svendsen.

Daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball kvinner sier det er synd at cupen ikke kan gjennomføres på herresiden, men er svært fornøyd med at en kvinnelig vinner skal kåres.



– Vi må berømme NFF for at de har lyttet til klubbene i denne saken. Cupen er viktig for oppmerksomheten rundt kvinnefotballen, og det er stort for oss at finalen spilles på nasjonalarenaen Ullevaal stadion, sier hun.



Første gang siden krigsårene

Det er naturligvis korona-situasjonen som gjør at cupen for menn ikke gjennomføres i år.

- 2020 er et unntaksår for samfunnet og for norsk fotball. For første gang i historien, med unntak av krigsårene, er det ikke mulig å gjennomføre et normalt norgesmesterskap for herrer. NFF har hele tiden hatt som mål å få i gang hele fotballen. Når myndighetene ikke har gitt grønt lys for trening og kamp for alle, kan NM i 2020 uansett ikke gjennomføres med at breddeklubbene får delta, sier Terje Svendsen.

Norges Fotballforbund sier de har vurdert alle muligheter for å få gjennomført cupen. Som et plaster på såret, vurderer de i stedet å utvide neste års turnering.

- Vi ønsker å gi cupen et løft neste år, for eksempel ved at flere lag får være med i de kvalifiserende rundene, at flere av de siste rundene legges til helg for å øke attraktiviteten og øke interessen, sier Svendsen.

Klubbene har ønsket avlysning

Beslutningen om å avlyse cupen på herresiden er i tråd med det Norsk Toppfotball har ønsket.

- Slik situasjonen har utviklet seg gjennom sommeren, så har vi vært klar på at vi mener det er riktig å avlyse, sier styreleder Cato Haug i Norsk Toppfotball.

Han har foreløpig ikke fått beskjed om hva NFF har falt ned på.

– Det er mange begrunnelser til at vi mener det er riktig å avlyse: Først og fremst mener vi litt av sjarmen med cupen blir borte om man for eksempel skulle gått for en kvasi-løsning uten bredden. Breddefotballen får jo ikke lov å trene engang nå, og skulle de blitt utelukket ville du tatt bort hele grunnsjarmen med cupen som handler om at en Askeladd kan nå veldig langt, sier han.

– I tillegg har du et punkt som er litt isolert for toppklubbene: Det er knapt med kampdatoer ledig. Selv om alt hadde gått på skinner, ville det blitt knapt med ledige kampdager. Og da skal det fryktelig lite til for at ting blir veldig kaotisk. Et lite utbrudd i en klubb ville for eksempel gjort det veldig vanskelig, sier Cato Haug.

Selv om det nå er bestemt at cupen avlyses, gjenstår det en rekke spørsmål, både økonomiske og sportslige. Blant annet har cupseier gitt plass i Europa. Nå kan det være at en slik plass vil gå til 4.-plassen i serien.