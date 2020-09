Peter Madsens kone raser etter sjokkavsløring

– Dere har verdigheten og moralen til en søppelbøtte, freser Jenny Curpen (39) etter at Peter Madsen (49) innrømmer drapet på Kim Wall i det hun mener er et ulovlig opptak.

Onsdag ble det kjent at Peter Madsen (49) i en samtale med journalisten Kristian Linnemann innrømmer å ha drept Kim Wall i 2017.

Madsen er dømt til livstid i fengsel, men har frem til nå nektet for drapet.

Nå raser Madsens russiske kone, Jenny Curpen (39), og sier at Madsen ikke visste at den til sammen 20 timer lange telefonsamtalen med Linnemann ble tatt opp.

– Det har ikke noe å gjøre med hvem sin skyld det er. Det er min skyld, hun døde. Og det er min skyld, fordi jeg begikk forbrytelsen. Alt sammen er min skyld, sier Madsen i programmet «De hemmelige optagelser» på Discovery.

FRI: Peter Madsen avbildet etter at hans hjemmelagde ubåt UC3 Nautilus sank, og Kim Wall forsvant, utenfor København 11. august 2017. Foto: AP

I et Facebook-innlegg påstår Curpen at Linnemann ikke informerte Madsen om at han tok opp telefonsamtalene.

«Jeg må gjøre oppmerksom på at alt materiale han kommer med, er noe han har skaffet seg ulovlig og med manipulasjon,» skriver hun.

Hun kaller Linnemanns handlinger for «uetiske, uprofesjonelle, uansvarlige og uakseptable».

Hevder at begge sa nei

I innlegget forteller Curpen at Linnemann kontaktet ekteparet for å fortelle at han var interessert i å lage en dokumentar om den mye omtalte saken.

Både Madsen og Curpen sa ifølge sistnevnte nei til å delta.

«Vi vil ikke ha, og har ikke bruk for, den type oppmerksomhet, og fortsatte å prøve å unngå det så mye som mulig,» skriver hun.

Hun forteller at den eneste grunnen til at Madsen gikk med på å prate i telefonen med Linnemann, var at han ville prate om muligheten til å gi ut en selvbiografi.

En verden av skyld

I dokumentaren sier ikke Madsen direkte at han drepte den svenske journalisten, men han svarer «ja» når han blir spurt om han drepte Kim Wall.

Curpen skriver at hun har fått mange spørsmål etter ektemannens innrømmelse.

«Jeg må si at jeg har levd i en verden av skyld i tre år, og jeg kan forsikre dere om at ingen av dere noen gang vil være i stand til å håndtere det slik vi har gjort,» skriver hun.

Hun avslutter med å skrive at hun er lei seg for at Kim Walls minne blir ødelagt av en industri som hun mener har «verdigheten og moralen til en søppelbøtte».

Avviser kritikken

Overfor BT avviser dokumentarens redaktør, Tine Røgind, alle beskyldningene.

«Peter Madsen har helt fra starten av visst at han pratet med en journalist, og at henvendelsen var av journalistisk karakter. Peter Madsen er gjort kjent med at samtalene ble tatt opp, og har også gitt sin aksept til at de brukes i programmet,» skriver hun.

Giftet seg i fengsel

Madsen og Curpen giftet seg i januar Herstedvester Fængsel i Albertslund, hvor Madsen soner.

Curpen er opprinnelig fra Moskva, men bor i den finske byen Salo etter å ha fått innvilget politisk asyl der etter at hun forlot Russland i 2012.

Tidligere har hun fortalt BBC at hun jobbet som journalist for opposisjonsavisa Grani da hun bodde i Russland.

Hun livnærer seg nå som kunstner.

Dømt til livstid

Det var i august 2017 at Kim Wall ble drept, misbrukt og partert etter å ha blitt med Madsen i hans hjemmelagde ubåt for å lage en reportasje.

Kroppsdelene ble senere dumpet i havet, og deretter sank ubåten.

I august 2018 ble Madsen dømt til livstid i fengsel for å ha torturert, partert og drept Wall.