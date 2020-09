Elbil-markedet har nettopp fått en helt ny aktør. I natt norsk tid ble nemlig Lucid Air lansert.

Dette er et rykende ferskt merke, som produseres i USA. Derfor er det også naturlig sammenligne med Tesla.

Den sammenligningen blir enda mer relevant, når vi forteller at til Lucid Air blir markedets raskeste elbil med fire dører. Toppfart: 320 km/t for verstingutgaven!

Dessuten kan den leveres med en voldsom rekkevidde.

Over 800 kilometer

Toppmodellen, som Lucid like godt har kalt Air Dream Edition, får svimlende 1.080 hk, gjør 0-100 km/t på 2,5 sekunder og klarer opptil 809 kilometer uten ladepause.

Modellen med aller lengst rekkevidde blir Air Grand Touring, som skal klare opptil 832 kilometer!

Rekkevidden-tallene er basert på EPA-målemetoden som brukes i USA. Den er enda strengere enn WLTP – som vi er vant med å forholde oss til i Europa. Med andre ord: Her snakker vi trolig om realistiske tall.

De første bilene skal etter planen leveres allerede til våren. Men det er i USA. Til Norge snakkes det foreløpig om høsten 2021.

Lucid Air blir en stor og luksuriøs sedan.

Lavere pris enn Tesla

Det har vært mulig å reservere Lucid Air i Norge siden januar. Det koster 8.900 kroner (refunderbart om du skulle skifte mening).

Går du for toppmodellen, må du belage deg på å punge ut betydelig mer. I USA koster Air Dream Edition 7.500 dollar å reservere ...

Så langt er det ikke sluppet noen tall rundt hvor mange som har reservert Lucid Air i Norge.

Det er heller ikke klart hva den norske prisene blir. Men vi vet at startprisen i USA er under 80.000 dollar. I skrivende stund betyr det rundt 720.000 kroner.

Dermed er prisen i utgangspunktet lavere enn Tesla Model S Long Range (innstegsmodellen) – som koster 749.900 kroner her i Norge.

Bekrefter rekordlang rekkevidde

Først ut er de dyreste utgavene – senere kommer de to rimeligere variantene på markedet. Innstegsmodellen kommer først i 2022.

Fire utgaver

I første omgang er det fire utgaver av Lucid Air:

Topputgaven koster i USA over dobbelt så mye som innstegsmodellen: 169.000 dollar (tilsvarer drøyt 1,5 mill. kroner).

Dette kan bli markedets råeste elbil

20 forhandlere

I USA blir den elektriske luksussedanen tilgjengelig hos 20 forhandlere (eller studioer, som Lucid kaller det) og servicesentre, som skal åpnes innen utgangen av 2021.

Lucid vil eie hele verdikjeden selv, og skal bygge egne studioer og servicesentre også i Norge.

Produksjonen på Lucid Motors-fabrikken i Casa Grande, Arizona, vil begynne i løpet av de kommende månedene.

Rask lading

Når den kommer på markedet vil Lucid Air også være det raskest ladbare elektriske kjøretøyet som noensinne har vært tilgjengelig, heter det i presseinformasjonen.

Koblet til en DC hurtiglader vil den kunne lade opp til 32 kilometer per minutt. I praksis vil Lucid-eiere kunne lade opp en rekkevidde på 483 kilometer på 20 minutter. Det er mye takket være at bilen får et 900 volt-system. Lucid Air skal kunne lynlades med over 300 kW.

Batteripakken er egenutviklet – og videreutviklet i Formel E, den øverste klassen for elektriske racerbiler. Der har Lucids teknologiavdeling levert batteripakker siden 2018.

Det buede instrumentpanelet minner litt om det du finner i Porsche Taycan – men Lucid Air sitt er betydelig større. Hele 34 tommer!

34" skjerm

Interiøret domineres av skjermer. Den største er en 34-tommers, buet 5K-skjerm som går over dashbordet. I tillegg har Lucid Air et uttrekkbart pilotpanel plassert mellom fører og passasjer, der man finner flere funksjoner og kan gå dypere inn i systemer.

I tillegg til de digitale skjermene, har bilen flere fysiske knapper som fremmer presisjonen, som rattfunksjoner (for eksempel cruisecontrol), volumkontroll og klimainnstillinger.

Både foran og bak er det bagasjerom. Frunken (bagasjerommet foran) er ifølge Lucid markedets største - uten at vi har fått volumet målt i antall liter.

Først i verden

Lucid Air byr dessuten på det de kaller det mest avanserte førerassistansesystem på markedet.

Systemet tilbyr 32 sensorer, som dekker syn, radar og ultralyd, samt verdens første høyoppløselige LIDAR optiske fjernmålingsteknikk i en elbil.

Alle disse funksjonene jobber sammen med GPS-teknologi i den høyoppløselige kartfunksjonen for å sikre en tryggest mulig tilnærming til nivå 2 og nivå 3 av førerassistanse.

Dette kommer standard på toppmodellen.

Interiøret er tofarget. Så baksetene kan være lyse – mens forsetene er mørke.

Amazons Alexa innebygd

Lucid har samarbeidet med Amazon for å bygge den virtuelle assistenten Alexa direkte inn i Lucid Air. Slik kan sjåføren og passasjerene bruke alle funksjonene til Alexa mens de er på farten, inkludert hjelp til navigering, anrop, streaming av media, kontrollering av smarthjem, eller å legge til varer i en handlekurv eller oppgaver på en liste.

Alexa gir også et utvidet sett med kontrollfunksjoner for Lucid Air, som varme, ventilasjon og aircondition (HVAC). Gjennom Alexa får bilføreren også visuell støtte for kommandoer via Lucid Airs glass-cockpit-skjerm.

Kombinasjonen av mye avansert utstyr, god plass, best rekkevidde og heftige ytelser, gjør nok at mange norske elbilkjøpere akkurat nå skulle ønske at høsten 2021 kom fort ...

Lucid Motors Lucid Motors er en relativt nyoppstartet bilprodusent, grunnlagt i 2007 under navnet Atieva.

Lucid Air ble første gang vist i 2016, men selskapet fikk økonomiske problemer. Her ble en saudi-arabisk investor redningen høsten 2018.

I fjor sommer gikk Teslas tidligere produktsjef, Peter Hochholdinger, over til Lucid Motors.

