Smines Tybring-Gjedde om lekkasjene: – Lekket ikke opplysninger som var unntatt offentlighet

Onsdag begynte Laila Anita Bertheussen sin forklaring i Oslo tingrett. Hun står tiltalt for et angrep på de høyere statsmakter gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler. Hennes samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, er fornærmet i saken.

Bertheussen nekter straffskyld i saken.

– Lekket ikke

Under aktors utspørring av Bertheussen ble det lagt frem meldinger som ble sendt mellom Smines Tybring-Gjedde og Bertheussen den 6. desember.

Den daværende statsråden var svært opprørt over det Bertheussen hadde opplevd, og Bertheussen ga uttrykk for at hun ville ha saken lekket til media.

«Har du noen som kan lekke saken til pressen IKKE til Dagbladet, så skal jeg ikke blande meg. Jeg kommer ikke til å kommentere. PST har vært her», skrev Bertheussen.

Bertheussen sender et bilde av taggingen på bilen, der det står «RASIST» med store bokstaver.

Smines Tybring-Gjedde svarer bekreftene. Litt senere skriver hun følgende:

«NRK tar den. Da kommer NRK. Han som tar den er vennligsinnet», skriver hun. Deretter ber hun Bertheussen på et glass vin.

Ikke lenge etter blir bildet publisert i en NRK-artikkel.

Lekket ikke konfidensielle opplysninger

Tybring-Gjedde sier nå at hun er opptatt av at hun ikke har lekket opplysninger som er unntatt offentlighet fra regjeringens side

– Den slags driver faktisk ikke regjeringen med i denne type saker, sier Smines Tybring-Gjedde.

Hun sier også at det ikke var hun som lekket selve bildet til NRK, selv om det kan se sånn ut utifra meldingsloggen.

– Det var det tiltalte selv som gjorde, sier hun til TV 2.

Hun ønsker ikke å kommentere ytterligere at det kan se ut som hun bidro til å opprette kontakt mellom Bertheussen og en NRK-journalist.

– Det er min kommentar. At jeg har ikke lekket noen opplysninger og bilder til mediene, sier hun.

Chattegruppe

I utspørringen onsdag kom også det frem at Bertheussen har vært med i en chattegruppe sammen med tidligere statsråd Line Miriam Sandberg (Frp), skribent i det høyrevridde nettstedet Human Rights Service Rita Karlsen, og Smines Tybring-Gjedde.

De diskuterer blant annet teateret Black Box, og utveksler informasjon om de involverte regissørene og skuespillerne. De gir tydelig støtte til Bertheussen, som føler seg angrepet av teateret.

Den tidligere statsråden ønsker ikke å kommentere chattegruppen på det nåværende tidspunkt, og sier hun vil snakke om det når hun skal vitne i rettssaken.

– Det vil jeg komme tilbake til den 24. september, sier hun.