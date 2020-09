Fotballryktene: Barcelona vil hente Arsenal-stjerne

Leeds United tilbake i Premier League: Se hva vi kan forvente av Marcelo Bielsas mannskap.

Barcelona skal være åpen for å selge høyreback Nélson Semedo. Nå har katalanerne funnet en mulig erstatter – og det er Arsenals spanske høyreback Hector Bellerin. Det melder spanske Sport. Barcelona-styret skal ha vært i samtaler med Arsenals sportsdirektør som har fortalt at 25- åringen har en prislapp på mellom 20 og 25 millioner euro, som tilsvarer mellom 214 og 267 millioner kroner.

Franske Rennes bekrefter at de er i samtaler med Chelsea om en mulig overgang for keeper Edouard Mendy. London-laget er villig til å bla opp 300 millioner kroner for den senegalesiske målvakten. Det skriver Goal.

Alexandre Lacazette ønsker klarhet om sin rolle i klubben. Det har vært spekulasjoner om at Arsenal ønsker å selge sin franske spiss denne sommeren. Det melder ESPN.

Real Madrid skal være villig til å betale halvparten av lønnen til Gareth Bale dersom waliseren finner seg en ny klubb. Galacticos har ikke lagt skjul på at det ikke ønsker å beholde 31-åringen noe særlig lenger. Det skriver Telegraph.

Aston Villa har kommet med et nytt og forbedret bud på Arsenal-keeper Emiliano Martinez. Etter å ha fått sitt første bud avslått skal Villa nå ha sendt et bud på på over 176 millioner kroner for den argentinske 28-åringen. Det melder Goal.

Manchester United har signert 16 år gamle Alejandro Garnacho fra Atlético Madrid. Tenåringen reiser fra Spania senere denne uken, men må først i en 14-dagers karantene. Det hevder Manchester Evening News.

England-manager Gareth Southgate skal holde samtaler med både Phil Foden og Mason Greenwood etter at de to ungguttene ble sendt hjem fra landslagssamlingen for å ha brutt reglene for smittevern. Det skriver Daily Mail.

