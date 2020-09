Superduoen David Guetta og Sia er tilbake med det som kan blir deres fjerde monsterhit. I et eksklusivt intervju med TV 2 forteller franskmannen om livet under koronapandemien.

Den verdenskjente DJ-en David Guetta rigger seg til, på plass i hjemmet sitt på Ibiza. En øy som pleier å handle om fest, glede og ferie. Nå er det derimot rolige dager på øya. Guetta ser positivt på livet om dagen, til tross for en langt roligere hverdag enn han er vant til.

– Jeg har det bra. Jeg trenger ikke å bekymre meg for hvordan jeg skal få mat på bordet neste måned. Så jeg føler meg takknemlig, sier artisten.

Mer tid til familien

Han er vant til en hektisk livsstil med mye reising, store arenaer og store folkemengder som digger musikken hans. Hvordan har livet ditt endret seg i denne perioden?

– Livet har endret seg fullstendig, og på en så radikal måte. Mitt normale liv er å ta et nytt fly hver morgen. Nå sover jeg hver natt i samme seng. Jeg skal ikke lyve, det er veldig deilig, sier 52-åringen tydelig fornøyd før han fortsetter.

– Som mange andre så tilbringer jeg mer tid med familien min, og for første gang fikk jeg dratt på ferie med barna mine. Det høres rart ut, men det er første gang noensinne at jeg har kunnet gjøre det, sier han ivrig.

Fokuserer på musikken

Guetta forteller at han vil være positiv og prøver å gjøre det beste ut av denne perioden. Når han ikke får spilt på festivaler og arenaer, er det musikken han fokuserer på.

– Denne tiden har også gitt meg enda mer tid til å fokusere på musikken, og har fått meg til å innse hvor inspirerende dette har vært, forteller han.

David Guetta prater med TV 2 fra sitt hus på Ibiza. Foto: Faksimile fra Zoom

– Savner du å spille på de store arenaene? Det er jo en så stor del av livet ditt.

– Så klart, jeg savner det mye. I starten var det kult med en pause. Nå derimot, savner jeg det kjempe mye, forteller han.

52-åringen har spilt tre konserter under koronapandemien. To av dem var for veldedighet i USA, og samlet inn totalt 1,5 millioner dollar til folk som ikke lenger har råd til mat. Det er artisten stolt av. Han har også gjort en virtuell konsert, som han synes var spennende, men ikke det samme som virkeligheten.

– Jeg synes det var veldig spennende, men jeg skal ikke lyve. Jeg savnet fortsatt ekte folk. Det savner jeg virkelig, forteller han.

Gir ut ny låt med Sia

Guetta og artisten Sia har igjen sammarbeidet om en ny låt. Dette er fjerde gang superduoen samarbeider. De har tidligere disket opp med hiter som «Titanium» og «Flames». Låta «Let's love» ble laget fra hver sin kant av USA, på hjemmekontor.

– Jeg tror at denne opplevelsen som vi nå alle har sammen er veldig inspirerende. Jeg så på nyhetene og alt var så negativt og deprimerende. Det var mye spenning mellom forskjellige deler av samfunnet og mellom land, forteller Guetta.

DJ-en sendte en melding til Sia og foreslo at de skulle samarbeide om en ny låt for å inspirere folk. Sia likte konseptet og Guetta sendte over noen pianotoner. Dagen etter sendte hun sangen tilbake.

– Det er litt morsomt fordi vi jobber vanligvis i profesjonelle studioer, men denne gangen gjorde vi det slik at jeg satt med min laptop i Miami. Mens hun satt hjemme i Los Angeles, uten noen lyd-tekniker, forteller en engasjert artist.

– Hvordan funker det når dere ikke sitter sammen?

– Helt ærlig, så er Sia en så utrolig god låtskriver. Vanligvis er jeg alltid involvert i låt-skrivingen, men ikke med henne. Jeg tror hun vet ting bedre enn meg, så jeg stoler på hennes mening over min egen, sier han, tydelig imponert.

Hyller norsk sound

David Guetta har også spilt i Norge, og har lagt merke til norske artister som har markert seg ute i verden.

– Jeg elsker Kygo og alle sammen. Jeg mener at det er noe i den norske musikken. En utrolig melodi, og en cool faktor. Jeg klarer ikke helt å forklare det, men det er alltid noe som er litt edgy, men også mainstream. Det er en crossover, men på en kul måte. De gjør det som jeg alltid har forsøkt å gjøre, så det er veldig inspirerende å høre på dem alle sammen, forteller han.

Endret livet etter Aviciis død

Den svenske DJ-en Avicii, som egentlig het Tim Bergling døde 20. april 2018, og ville blitt 31 år den 8. september. En stund etter dødsfallet ble det kjent at svensken tok sitt eget liv, etter en lang tid med helseplager.

– Det er en trist historie. Det er så sykt å se hvor tøff vår bransje er for folk. Vi mistet en annen DJ, David Morillo, under liknende omstendigheter i forrige uke, sier en preget Guetta.

–Det høres ut som den store drømmen å jobbe med dette. Fordi vi kan leve av vår lidenskap, men på samme tid er presset høyt og livsstilen tøff. Fordi vi sover ikke på normale tider, og de som velger å ta midler som de tror kan hjelpe dem, hjelper egentlig ikke. Avicii var en vakker person og en utrolig kunstner. Det som skjedde er forferdelig og jeg tenker ofte på han, forteller han.

Hvor bevisst er du på din egen helse og livsstil?

– Vel, jeg har også lært av mine feil, men når dette skjedde med Avicii så endret jeg livet mitt rett etterpå. Fordi vi føler oss veldig sterke, og jeg følte også at han var sterk. Man innser at det er viktig å høre på kroppen. Fordi sinnet og kroppen er koblet sammen, sier han før han fortsetter.

– Etter at det skjedde så bestemte jeg meg for å leve et enklere liv. Å reise litt mindre, og lære seg å si nei.