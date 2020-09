To kvinner funnet etter leteaksjon

Norsk politi bisto svensk politi i en leteaksjon etter to savnede kvinner . Kvinnene er nå funnet.

Politiet i Trøndelag bisto svensk politi med søk etter to kvinnelige svenske turgåere i Sylene.

Sylene er et fjellområde i grensetraktene mellom Trøndelag og Jämtland og de to kvinnene ble meldt savnet på svensk side.

Like etter klokken 07.00 torsdag morgen opplyser politiet at de to kvinnene var funnet på svensk side.

– De er nedkjølt, men ellers i god behold, skriver politiet.

I tillegg til politiet bisto også mannskaper fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder i søket på den norske siden av grensen.

