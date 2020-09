Tusenvis av asylsøkere som står uten tak over hodet etter brannen i Moria-leiren på Lesvos, skal innkvarteres på skip og i telt, opplyste greske myndigheter onsdag.

Leiren har huset i underkant av 13.000 mennesker, som nå skal innkvarteres i en ferje, to marinefartøy og i rundt 3500 telt.

– Nå er det jo en helt akutt, forferdelig situasjon, hvor tusenvis av mennesker sover på gata. Flere har ikke en gang et ullpledd over seg, så det som haster aller mest nå er jo å gi de tak over hodet, og da er vi i alle fall glade for at greske myndigheter prøver å gjøre så godt de kan når de ikke får hjelp fra resten av Europa til å løse denne desperate situasjonen, sier kommunikasjonsdirektør i Norge Røde Kors, Øistein Mjærum om måten flyktningene nå innkvarteres.

Øistein Mjærum mener norske myndigheter må få opp farten. Foto: Røde Kors

– Det er i alle fall ikke noen varig løsning. Det er en desperat situasjon, som krever en umiddelbar løsning nå de første døgnene, for å skaffe mennesker tak over hodet. Men verken båter eller flyktningleire av den typen vi ser på de greske øyene er noen varig løsning i Europa, fortsetter han.

– Ingen grunn til at dette skal ta uker eller måneder

Statsminister Erna Solberg (H) kunngjorde onsdag at regjeringen framskynder beslutningen om å ta imot asylsøkere fra Hellas etter brannen i Moria-leiren.

50 personer skal hentes. Norge vil velge seg ut sårbare familier fra Syria med barn, familier som med stor sannsynlighet vil kvalifisere til opphold.

Hvordan utvelgelsen skal foregå og når de kan komme, er uvisst. Mjærum mener det bør gå raskt å få disse 50 til Norge.

– Det bør gå meget raskt. Dette handler kun om politisk vilje til å hente hjem raskt. Norge har vist før at vi kan chartre fly for å bringe hjem barn eller flyktninger. Det bør vi også klare nå. Det er ingen grunn til at dette skal ta uker eller måneder, sier Mjærum.

– Det er pinlig

Både Oslo, Bergen, Bodø og Trondheim har gjort det klart at de vil ta imot de asylsøkere regjeringen ber dem å ta. Flere mener 50 er et altfor lavt antall.

Mer enn 125 kommuner skal allerede før brannen ha gitt beskjed om at Norge burde bidra til å evakuere Moria-leiren. Monica Sydgård, leder for Redd Barnas Norgesprogram, mener Norge bør ta imot i alle fall 750 personer. Mjærum er enig i at 50 er et for lavt antall.

– Det er veldig god å se at det er så mange kommuner nå som går ut og sier at de har både kapasitet, kompetanse og ressurser til å ta imot mange flere. Da bør Norge ta sitt ansvar som en del av en felles europeisk løsning, og ta imot noen flere. Det er pinlig at vi ikke allerede evner å gjøre det, mener han.

Bør behandle asylsøknaden deres her hjemme

Utlendingsdirektoratet (UDI) fikk onsdag beskjed om å starte arbeidet med å bestemme hvem som skal få komme, men hvordan det skal gjennomføres i praksis er fortsatt ikke kjent.

Tidligere i sommer har UDI gjennomført intervjuer med asylsøkere fra Libya via videotjenesten Teams på grunn av koronarestriksjoner. Mjærum mener situasjonen på Lesvos er for desperat til at en slik løsning er holdbar, og at man derfor bør hente flyktningene til Norge for så å behandle asylsøknadene deres.

– Det å begynne asylbehandlinger på gaten i Hellas nå tror vi ikke er noen god situasjon for alle disse desperate menneskene. Her må hele Europa, også Norge, stille opp og ta ansvar for å ta imot flyktningene og behandle deres søknad om asyl.

– Alle mennesker og alle flyktninger har krav på å få sin asylsøknad behandlet på skikkelig vis. Det plikter Norge også å gjøre, og gjennom en grundig og ordentlig asylprosess når de har kommet til Norge vil det avklare om de har rett til opphold eller om de ikke har rett til opphold, sier han.

Han mener derfor norske myndigheter bør be FNs flyktningeorgan og greske myndigheter umiddelbart plukke ut de 50 menneskene de mener må komme til Norge.

– Så kan de flys og sendes rett til et fantastisk godt mottakssenter som myndighetene har bygget opp i Råde. Så kan man håndtere det både koronaforsvarlig, asylmessig forsvarlig, og ikke minst humanitært forsvarlig der, mener Mjærum.

Ber statsministeren gå foran

Mjærum har en klar oppfordring til statsminister Erna Solberg.

– Gå foran, ta initiativ til felles europeiske løsninger, og Norge er ved hjelp av gode kommuner klare til å ta imot noen av disse desperate menneskene som nå sover enda en natt på åpen gate.

Dersom greske myndigheter ønsker det er Røde Kors klare til å hjelpe.

– Røde kors er klare til å bistå hvis greske myndigheter ønsker hjelp, og vi har team på bakken som nå vurderer situasjonen og er i dialog med de lokale myndighetene. Det er en helt desperat situasjon for disse menneskene, og ikke minst alle de barna som ikke en gang har noen foreldre å trøste seg sammen med på gatene i natt.

– Her trengs det hjelp, og det raskt. Her må hele Europa stille opp, dette er ikke noe vi kan forvente at greske myndigheter klarer å håndtere alene.