Pompeo: Navalnyj-forgiftning trolig beordret av høytstående russiske embetsmenn

USAs utenriksminister Mike Pompeo sier det er stor sannsynlighet for at forgiftningen av Aleksej Navalnyj ble beordret av høytstående embetsmenn i Russland.

– Jeg tror folk i hele verden ser denne typen aktivitet for det det er, sa Pompeo i et radiointervju onsdag.

– Og når de ser forsøket på å forgifte en dissident, og når de ser at det er en stor sannsynlighet for at det faktisk kom fra høytstående russiske embetsmenn, så tror jeg ikke det er bra for det russiske folk, sa han videre.

Navalnyj, en 44 år gammel advokat, korrupsjonsjeger og opposisjonell, ble akutt syk på en tur til Sibir i august. Han ble evakuert til Berlin for behandling og ble denne uka tatt ut av kunstig koma.

