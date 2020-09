Svarer etter bokbomben

Det er i den kjente Washington Post-redaktøren Bob Woodwards nye bok «Rage» det blir kjent at Trump innrømmet overfor forfatteren at han tonet ned faren ved viruset.

Ifølge boken ble Trump allerede 28. januar informert om hvor alvorlig koronautbruddet i Kina var, og han ble forberedt på at pandemien ville bli noe av det tøffeste han ville møte i sin tid som president.

– Ville ikke skape panikk

På en kort presseseanse ved Det hvite hus onsdag kveld måtte presidenten svare for seg. Presidenten fikk blant annet spørsmål om han hadde forledet befolkningen.

– Jeg vil ikke at folk skal være redde eller skape panikk. Vi ville vise ro og styrke. Det har vi gjort bra, veldig bra i forhold til mange andre land. Vi har gjort en strålende jobb, sier presidenten, før han skryter av antallet ventilatorer de har skaffet og hvor nære de er en vaksine.

– Vi ville ikke hoppe opp og ned og rope at vi har et voldsomt problem, som gjorde folk redde. Det siste du må gjøre er å skape panikk. Denne forferdelige situasjonen ble kastet på oss, fortsatte han.

– Tar du i det hele tatt ansvar for de rundt 200.000 døde i landet?

– Hadde vi ikke reagert så rast kunne vi hatt millioner døde. Vi stengte tidlig og effektivt. Vi lærte sammen med verden, så åpnet vi opp. Nå vet vi hvem det angriper hvem som er sårbare. Men vi skulle ikke mistet noen. Kina slapp noe, men stoppet det ikke. De kunne stoppet det. De stoppet viruset fra å nå resten av Kina fra Wuhan, men stoppet det ikke til å nå verden, sa Trump.

Trump påpeker at han tidlig stengte grensa til Kina, til tross for at både Demokratenes Joe Biden og Nancy Pelosi mente han tok feil.

– Det var bra av oss. Ellers hadde flere millioner dødd. Vi trodde ikke at det skulle gå som det gjorde. Plutselig var hele verden rammet. Men vi ønsket ikke å rope høyt om dette. Vi trengte lederskap, og lederskap trenger selvtillit.

Biden raser

Ikke overraskende får avsløringene i Woodwards bok blodet til å bruse hos Trumps motstander i den kommende valgkampen, Joe Biden.

– Det er kvalmende. Vi får vite dette samme dag som vi runder 190.000 døde amerikanere, og han visste dette?

– Jeg forstår det slik at han akkurat hadde snakket med Xi Jinping da han gjorde det første intervjuet med Woodward, der han hyllet Xi Jinping for åpenhet og sa at dette ikke er noe å bekymre seg for og noe som vil gå over som et mirakel. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår det virkelig ikke, sier Biden i et intervju med CNN.

In an exclusive CNN interview, Joe Biden says President Trump intentionally downplaying the risks of Covid-19 is “disgusting.”



“Think about what he did not do, and it’s almost criminal.” https://t.co/pa7oWYnUdU pic.twitter.com/hI70vQBLmW — CNN (@CNN) September 9, 2020

– Det er nesten kriminelt



Når han konfronteres med Trumps utsagn om at lederskap handler om selvtillit, og at han derfor dysset ned faren ved viruset svarer Biden knallhardt.

– Det er derfor vi ikke har noen tillit til lederskapet hans. Du så hva Columbia Medical School pekte ut i mars. Hadde han handlet en uke tidligere ville 31.000 flere mennesker vært i livet. To uker tidligere hadde det vært over 50.000 flere. Dette gjør at folk dør, og det han gjør hele tiden er å anerkjenne at det er i luften og at man puster det inn, men han nekter å bruke maske.

– Han snakker om at det er latterlig å bruke maske og spør seg hvorfor man trenger sosial distansering og andre regler. Alt handlet om å sikre at børsen ikke stupte, og at de rike vennene hans ikke tapte penger og at han kunne si at alt som skjedde ikke hadde noe med han å gjøre. Han viftet med det hvite flagget og gikk sin vei uten å gjøre noe. Det er nesten kriminelt, fortsetter Biden.