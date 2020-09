Norsk spisstalent (20) solgt til Groningen

Den nederlandske klubben bekrefter overgangen onsdag kveld.

Strand Larsens agent Tore Pedersen sier følgende til TV 2 om overgangen:

– De har fulgt Jørgen over lang lang tid. Det har gått veldig fort fra søndag kveld av egentlig. Klubbene var enige i går, de ble enige midt under kampen til Jørgen i går.



– Han er fornøyd, Sarpsborg er fornøyd og Groningen er fornøyd, det er det viktigste, tilføyer Pedersen.

Strand Larsen, som spilte ungdomsfotball i AC Milan, ser frem mot et nytt utenlandseventyr.

– Dette er selvsagt en veldig stor dag for meg. Jeg har som mange andre hatt en guttedrøm om å komme meg ut og spille i Europa. Spill i Nederland er et perfekt steg for meg nå. Jeg er også trygg på klubbvalget. Groningen har fulgt meg tett. Her får jeg tillit og tid til å ta nye steg i en god liga, sier spissen til Sarpsborg 08s hjemmesider.

– En fin pris

Thomas Berntsen, Sarpsborg 08s sportssjef, er fornøyd med salget og at spissen nå får sjansen i nederlandsk fotball.

– For en spiller fra Kvik Halden som vi har hatt i utviklingsavdelingen og som har blitt en meget god ung spiller, er det en fin reise og en fin pris, sier Berntsen til TV 2.

Han ønsker ikke å kommentere beløpet, men beskriver overgangen som et stort salg for klubben. Tidligere onsdag ble Ismaila Coulibaly solgt til Sheffield United.

– Pengene kommer godt med. Det er tøffe tider i fotball-Norge. Det er ingen klubber som kommer til å vise grønne tall etter sesongen, og først og fremst er salget en del av strategien vår. Det handler om å utvikle klubb og å sikre arbeidsplasser. Disse midlene sikrer at klubben kan stå av samme natur som vi har gjort. Vi vil fortsette å være en klubb som lønne spillerne en dag for tidlig heller enn en dag for seint.

Sportssjefen sier at supporterne kan forvente nysigneringer.

– Vi kommer til å ha et slagkraftig lag. Det kommer nok noen navn eller to på plass også.

– Vi må ikke selge for å overleve, men vi må selge for henge med klubbene helt i toppen. Vi selger ikke om vi ikke er fornøyd med prisen. Så må vi legge til at vi alltid tar hensyn til spillerens ønsker.

Det roser både spilleren og agent Pedersen klubben for.

– Jeg vil rose Sarpsborg, stor honnør til Thomas Berntsen. Klubben har hørt på ønskene til Jørgen og det er vi takknemlige for, sier agenten.

Skal spille med Robben

I Groningen blir Strand Larsen lagkamerat med selveste Arjen Robben, som nylig gjorde comeback i barndomsklubben etter at han la opp i 2019.

– Jeg ser fram mot å bli fôret av innleggene hans. Jeg gleder meg, men må også få takket for fantastiske år i Sarpsborg. Jeg har, som jeg sa da jeg skrev under ny kontrakt, fått lov til å ta steg i mitt tempo. Jeg har blitt vist stor tillit og det setter jeg pris på. En overgang som denne var et av målene da vi skrev ny kontrakt. Tiden i Sarpsborg har vært suveren. Jeg har fått venner jeg tar med meg livet ut og lover å følge utviklingen tett videre, sier spissen.

Fra før har Groningen hatt norske spillere som Alexander Sørloth, Ruben Yttergård Jenssen og Erik Nevland i stallen. Agenten bekrefter at han har hatt samtaler med Nevland i forbindelse med Strand Larsens overgang.

– Jeg har snakket med Erik og han anbefalte klubben på det sterkeste, sier Strand Larsens agent.