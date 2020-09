Newcastle slakter Premier League etter mislykket salg

I en pressemelding onsdag kveld går Newcastle hardt ut mot Premier League etter at klubbovertakelsen fra saudi-arabiske PCP Capital Partners, Reuben-brødrene og Public Investment Fund of Saudi Arabia (PIF) falt gjennom i sommer.

Klubben bekrefter at årsaken til at overtakelsen ikke ble noe av var fordi Premier League avslo «Owners and Directors»-testen som kjøperne gjennomførte. Testen går ut på å finne ut om kjøperne er skikket til å eie klubber i Premier League.

Newcastle mener at ligaens avslag var feil.

– De har kommet frem til den konklusjonen enda klubben la frem overveldende bevis om at PIF er uavhengig fra den saudi-arabiske regjeringen, skriver klubben i pressemeldingen.

– Klubben og dens eiere aksepterer ikke at Premier Leagues ansvarlige direktør Richard Masters og Premier League har handlet som de skal i denne saken, og vi vil vurdere alle mulighetene som er tilgjengelige.

Ashley ønsker å selge

Mike Ashley har eid klubben siden 2007 og fått hard kritikk fra Newcastle-fansen. De siste årene jar forretningsmannen ønsket å selge klubben.

– Mike Ashley forstår fansens frustrasjon og ønsker å forsikre dem om at han har gjort alt han kan for å få overtakelsesprosessen gjennom, ettersom han følte at det var til det beste for klubben. Mike fortsetter å støtte Steve Bruce, spillerne og støtteapparatet og ønsker dem alt godt for den kommende sesongen.

Massiv kritikk

At Newcastle skulle få eiere fra Saudi-Arabia ble møtt med stor kritikk verden rundt. Spesielt menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty fordømte et oppkjøp og kalte det et eksempel på «sportsvasking», altså at autoritære regimer bruker sport for å pynte på ryktet sitt.

– Dette er en del av en bevisst strategi fra det saudiarabiske regimet, ledet av kronprinsen, som er den som virkelig har makt. Han har en visjon for Saudi-Arabia i 2030, og en viktig del av det er det vi i Amnesty har døpt «sportsvasking». Det handler rett og slett om at imaget til Saudi-Arabia skal pyntes på og sløres til, sa John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International i Norge, til TV 2 i vår da interessen ble kjent.

Også SV-leder, og Newcastle-supporter, Audun Lysbakken var kritisk til overtakelsen.

– Det er veldig trist hvis det er sånn at det eneste alternativet til eierskapet i flere og flere engelske klubber skal bli ulike styrtrike autoritære folk. Saudi-Arabia har i tillegg en fryktelig tvilsom arv med seg når det gjelder menneskerettigheter. Dette er et regime som hugger hodet av folk, forfølger opposisjonelle og står bak en blodig krig i Yemen. Og Newcastle kan langt på vei få den saudiarabiske staten inn på eiersiden av fotballklubben, sa Lysbakken,