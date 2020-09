Maren Lundby har slitt med smerter i fem år. Nå vet hun hvorfor

Hoppdronningen nøyde seg med et slag minigolf sammen med sponsorene under dagens samling for landslaget på Lillehammer. Etter å ha kjent stigende smerter etter forrige samling i Trondheim i august, ble det gjort nye undersøkelser av kneet.

– Diagnosen er jumpers knee. Jeg er usikker hvor lenge det har vært der egentlig. Men de har i alle fall funnet det nå. Det har vært en diffus smerte over fem år som kanskje har forverret seg litt nå, forteller Lundby til TV 2.

Ikke vurdert operasjon

Hun trener alt hun skal, utenom hoppingen. Dessuten er det mye styrketrening som skal dempe symptomene som skaper smertene.

– Det er ikke noe stort problem egentlig, men på sikt så kan det være en utfordring om det blir enda verre, sier hun.

Med en god porsjon galgenhumor mener hun det egentlig er en passende skade for en skihopper.

– Det hadde vært verre om det var runners knee, ler hun.

Martin Ødegård, Mats Møller Dæhli og Caroline Graham Hansen er fotbhllprofiler som har slitt med samme skade. Og operasjon kan være den eneste utveien hvis skaden blir ille nok.

– Har dere vurdert det?

– Nei, vi er ikke der ennå. Det er langt i fra så ille. Grunnen til at jeg ikke hopper nå er at jeg prøver å være litt smart. Jeg har fått gjort mye fint i sommer. Så gjelder det å ta det litt med ro nå, og sørge for at jeg er i toppform når jeg skal være det.

Ikke redd

Hun bedyrer at hun ikke er engstelig for at avbrekket skal ødelegge VM-sesongen.

– Nei, jeg er ikke det. Det er en måned med litt ro, og det skal gå bra. Det hadde vært verre om jeg kjørte på nå, for så å bli dårligere senere, sier Lundby.

Lundby fikk i går glasskula som bevis på at hun vant verdenscupen sammenlagt for sesongen 2019/20.

– Jeg ble faktisk rørt. Det var spesielt å få den med hele hoppfamilien samlet. Vanligvis har jeg jo vært i Russland, eller Tyskland, og ganske alene. Så det ble litt emosjonelt, smiler Lundby