TV 2 viser alle Premier League-kampene i september direkte

I kveld kom bekreftelsen på at TV 2 kan vise alle Premier League-kampene i september direkte. Det betyr at elleve nye kamper inngår i vår live-meny.

Dette kommer etter at det ble det kjent at alle Premier League-kampene i september vil bli vist på TV i England, som igjen gjør at TV 2 får vise disse kampene.

– Vi har ventet i spenning på nyheter fra Premier League og var svært glad da meldingen kom i kveld om at vi kan vise alle kampene i september direkte. Elleve bonuskamper er en nydelig åpningsgave for sesongen. Dette er gode nyheter for et publikum som elsker fotball og for en sportsredaksjon som jobber hardt for å gi seerne våre et best mulig tilbud. September blir en sammenhengende fotballfest i TV 2 Sporten, forteller sportsredaktør Vegard Jansen Hagen.

Disse elleve kampene kommer på toppen av de ekstra 20 kampene som TV 2 får vise fra kommende Premier League-sesong. Det betyr at det totale antallet TV-sendte kamper fra sesongen er 263. En kamp hver runde vises på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo, mens de resterende kampene vises på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium.

Slik vises de første to rundene av Premier League på TV 2-kanalene:

Lørdag 12. september:

13.30: Fulham – Arsenal (TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium)

16.00: Crystal Palace – Southampton (TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium)

18.30: Liverpool – Leeds (TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium)

20.30: West Ham – Newcastle (TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium)

Søndag 13. September:

15.00: West Bromwich – Leicester (TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium)

17.30: Tottenham – Everton (TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium)

Mandag 14. September:

19.00: Sheffield United – Wolverhampton (TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium)

21.15: Brighton – Chelsea (TV 2 Sumo, TV 2 Sport 1 og TV 2 Sport Premium)

Lørdag 19. September:

13.30: Everton – West Bromwich (TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium)

16.00: Leeds – Fulham (TV 2 Sumo, TV 2 Sport 1 og TV 2 Sport Premium)

18.30: Manchester United – Chrystal Palace (TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium)

21.00: Arsenal – Westham (TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium)

Søndag 20. September:

13.00: Southampton – Tottenham (TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium)

15.00: Newcastle – Brighton (TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium)

17.30: Chelsea – Liverpool (TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium)

20.00: Leicester – Burnley (TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium)

Mandag 21. September:

19.00: Aston Villa – Sheffield United (TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium)

21.15: Wolverhampton – Manchester City (TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium)

Løpende oversikt over alle de TV 2-sendte fotballkampene her: https://www.tv2.no/sport/11491124/

TV 2 viser med tilrettelagt publikumslyd på TV 2 Sport Premium 1, og alltid med autentisk lyd på TV 2 Sumo. Så sant det er kapasitet, og det vil det ofte være, legger vi til rette for autentisk lyd også på TV 2 Sport Premium 2 eller TV 2 Sport 1 for de kampene som sendes der.

Alle kampene vil bli sendt med norsk kommentator.