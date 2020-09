Ny bokbombe: Trump ga bevisst feilinformasjon om koronaviruset

I en den nye boken «Rage» skrevet av Washington Post-redaktør Bob Woodward, kommer det fram ny informasjon som viser at president Donald Trump på et tidlig tidspunkt var informert om alvorlighetsgraden av koronapandemien.

Det skriver Washington Post.

Ifølge boken ble Trump allerede 28. januar informert om hvor alvorlig koronautbruddet i Kina var, og han ble forberedt på at pandemien ville bli noe av det tøffeste han ville møte i sin tid som president.

– Dødelig

Trump skal også på et tidlig tidspunkt ha vært klar over hvor dødelig det nye viruset var.

– Du bare puster inn luft, og så blir du smittet. Det er veldig vanskelig. Det er mye mer dødelig enn influensa, sa Trump i en samtale med Woodward 7. februar.

På samme tid sa Trump utad at amerikanske myndigheter hadde korona-situasjonen under kontroll, og at det ikke var noen grunn til å frykte viruset.

Han uttalte på dette tidspunktet det amerikanske folk at koronaviruset ikke var noe mer dødelig enn influensa.

Donald Trump fikk over en lenger periode kritikk for å bagatellisere pandemien.

– Ville underspille det

I en samtale med Woodward 19. mars innrømmer Trump at han bagatelliserte faren ved koronaviruset i starten.

– I begynnelsen ønsket jeg å underspille det, sier han.

Den nye boken er basert på 18 intervjuer Woodward har gjennomført med presidenten mellom desember og juli. I tillegg har Woodward snakket med en rekke kilder rundt Trump.

– Trump så aldri ut til å være villig til å mobilisere føderale myndigheter i kampen mot viruset, og skjøv problemene over på delstatene. Det var ingen reell ledelse eller plan for hvordan organisere møtet med den komplekse krisen USA møtte, skriver Woodward i boken.

Skrøt av hemmelig våpensystem

Midt i et intervju begynte Trump å skryte av et nytt og hemmelig våpensystem, ifølge boken.

– Jeg har bygd et kjernefysisk … et våpensystem som ingen i dette landet har hatt før. Vi har saker som du verken har sett eller hørt om. Vi har saker som Putin og Xi aldri har hørt om før. Det finnes ingen … det vi har er utrolig, sier Trump i ett av intervjuene som Woodward gjengir i sin nye bok «Rage».

Uttalelsen kom mens Trump snakket om hvor nær USA var å havne i en krig med Nord-Korea i 2017.

I boken skriver Woodward at anonyme kilder senere fortalte ham at det amerikanske militæret har et hemmelig våpensystem, men de kunne ikke avsløre detaljer om det. Enkelte kilder uttrykte forbauselse over at Trump hadde røpet det.