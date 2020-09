England-proffenes ville historier: – Det er på liv og død

En hadde kjøleskap fulle av søtsaker, mens en annen ble hentet inn for å erstatte klubblegenden uten at han visste det.

I den anledning har også flere tidligere englandsproffer deltatt som gjester, og velvillig delt av sine sterke historier fra dagene som spillere på andre siden av Nordsjøen.

– I den første pre-seasonen løp vi tre timer rundt i en park i Leeds den første uken. Vi var delt opp i puljer, og jeg var i midtbanepuljen med Lee Bowyer og Harry Kewell. Eddie Gray, assistentmanageren, var i den første gruppen og var best trent. Det var bare å henge på. Etter to dager greide jeg knapt å gå, men det hadde mye med å teste mentaliteten å gjøre, er bare noe av det Eirik Bakke forteller.

Manchester United-fans hånet Leeds-supporterne etter dødsfall

Den tidligere Leeds-proffen meddeler stor glede over å ha gamleklubben tilbake igjen i Premier League, og ser selvsagt mest frem til de heseblesende rivaloppgørene mot Manchester United.

– Det er hat. Jeg husker da vi hadde møtt Galatasaray og to av supporterne våre ble drept. Bortekampen etterpå var på Old Trafford, og jeg hadde familie som var over for å se på. De var i bortesvingen til Leeds, med United-supportere like ved siden av. Under kampen var det noen som tok av seg United-draktene og hadde Galatasaray-drakter. Så du kan tenke deg litt hvordan det er. Det er på en måte på liv og død, sier den nåværende Sogndal-treneren.

42-åringen var Premier League-proff mellom 1999 og 2006, og forteller om et ekstremt fokus på det fysiske og på det å pushe den unge spillergruppen i klubben til å yte maksimalt.

– Det var en enorm mentalitet. Alle treningene var som kamper, med slåsskamper på trening. Lee Bowyer var vel kanskje den som gikk foran der. Han knakk nesen på Jacob Burns på trening og måtte gå inn. Men det var på godt og vondt. Det som var bra med den gjengen var at det var en voldsomt bra gjeng både på og utenfor banen. Var det en takling på banen på en av oss, så var det plutselig sju-åtte mann rundt som stod opp for ham, forteller Bakke.

I podkasten hører du også Bakke fortelle om treningsmentaliteten i Norge sammenlignet med den i England!

– Vi kjøpte altfor mange spillere som vi ikke trengte

I løpet av sin tid i klubben fikk Bakke oppleve både de gylne årene der man var reell kandidat til ligatittelen og spilte seg til semifinale i Champions League, men også skademareritt og nedrykk som en konsekvens av feilslått økonomisk satsing. Nå håper han gamleklubben unngår å gå i samme fellen som det de gjorde den gangen.

– Det største problemet til Leeds da jeg var der var at vi hadde en veldig bra gjeng, og så kjøpte de altfor mange spillere de ikke trengte. Det var gode fotballspillere, Robbie Fowler og Robbie Keane og alle disse var gode, men vi trengte dem ikke. Vi hadde Kewell, Bridges, Smith og Viduka. Så vi kjøpte for mye spillere som vi ikke trengte, og da fikk ikke de unge spille nok. Jeg håper de kan fortsette med den filosofien de har nå, sier sogndølen.

Det å skulle trekke frem et beste minne fra 143 kamper på Englands øverste nivå er selvsagt vanskelig, men for Bakke - som også var innom Aston Villa en sesong - er det allikevel enkelte øyeblikk som står ut.

– Det var så mange høydepunkt, men å spille i Premier League mot Vieira, Keane og alle disse og teste seg mot de beste? Den mentale kampen i kampen. Jeg husker Roy Keane kom innpå i en kamp som innbytter, jeg vet ikke hvorfor, borte mot United. Det første han gjorde var å springe forbi meg og sette en albue midt i magen på meg da ballen var vekke. «Du skal ikke komme her og ta over, her er det jeg som styrer».

– Det var slik den mentale biten var i kampene. Vieira visste du at kom bak deg etter fem minutter. Du vet han kommer og høvler deg ned. Det er den kampen du må prøve å vinne. Kampen i kampen og spenningen før er de tingene du som midtbanespiller lærer av. Den mentale biten ved å spille i England er mye tøffere enn alle andre steder, og den måtte du få på plass ellers så hadde du bare blitt spist opp, forteller han.

Flos tøffe møte med nivå to: – Blødde fra alle kanter

En annen som besøker TV 2s podkast er Håvard Flo, som i løpet av sin tid i Wolverhampton fikk oppleve hvordan tilværelsen var i nest øverste divisjon i England etter sin overgang fra Werder Bremen i tysk Bundesliga. For der Bakkes minner handler om både velspillende og tøfttaklende franskmenn, var Flo del av en noe mer uglamorøs side av den engelske fotballen.

– Ligaen er blitt mer finspilt nå enn det den var den gangen jeg var der. Da vi kom opp til Grimsby, Stockport, Tranmere eller hva det var, blødde du fra alle kanter. Du var ute i krigen på slagmarken. Det var den største overgangen fra Tyskland. Det var et høyt nivå der, for all del, men der var det litt på en annen måte. Jeg har masse flotte minner fra tiden i England. De som får oppleve det er heldige, for det var noe helt spesielt, sier Flo.

I podkasten hører du hvilken spiller - som senere vant Premier League og fikk over 20 landskamper for England - som pusset skoene til Flo!

Et annet sterkt minne for Flo var da han forsøkte seg på å overvåke Wolves’ rivaler Birmingham fra tribuneplass, fordi han hadde en kamerat som var fan av nettopp naboene fra Englands nest største by.

– Jeg hadde et snev av Wolverhampton-uniformering på meg der jeg satt på tribunen. Utover i 2. omgang måtte jeg dra, for folkene som satt i området der sa at «enten så går du ut, ellers så banker vi livskiten ut av deg». Det sier litt om rivaliseringen i området. Den er «crazy», sier stryningen.

Skulle erstatte klubblegende - uten at han visste det

Flo scoret ni ganger på 38 ligakamper for ulvene, men klarte aldri å leve opp til forventningene som deler av supporterne hadde til ham. Det han heller ikke var klar over på den tiden, var at nettopp de forventningene var ganske mye større enn det han selv var forespeilet.

– Jeg skulle egentlig, litt satt på spissen, ta over rollen til godeste Steve Bull. Jeg var ikke klar over dette. Jeg kom til England og innlosjerte meg, og så kom «kit man’en» med drakten min. Og det var jo en nierdrakt med Flo på ryggen. Jeg tenkte «det var fett at jeg fikk en nierdrakt». Jeg visste ikke omfanget. Åh herregud. Jeg spilte en omgang sammen med Steve Bull før han la fotballskoene på hyllen, så det er klart at allerede der kom jeg skjevt ut. Det ettermælet til Steve Bull var jeg ikke i nærheten av videreføre, for å si det sånn. Men det tror jeg ikke det er mange som kan klare heller. Han er jo en legende, sier Flo.

Steve Bull er regnet for å være en av Wolverhamptons største spillere noensinne, spilte 13 sesonger på A-laget og er mestscorende i klubbens historie med 306 mål. Han var del av Englands VM-tropp i 1990 til tross for at han scoret målene sine for en klubb som endte på 10. plass på nivå to. Møtet med ham er imidlertid bare ett av mange gode Flo-minner fra sin tid i Midlands.

– Livet i England, den sosiale biten utenom, var veldig bra. Det var livlige engelskmenn med fin humor, som var enkle å komme i kontakt med og bli glade i. De tingene som du forbinder med England, toppfotballen, Premier League, Championship, julefester og all den galskapen som skjer i hverdagen fikk du oppleve alle aspekter av. Uten at vi skal gå så veldig mye nærmere inn på innholdet. Men jeg tror jo det at det har endret seg i den nye tiden i England. Det er litt mer «fornuftig» nå, ler Flo.

Hør også hva Flo sier om lagkameraten Steve Sedgley, som «tok med seg den galskapen som Gazza la igjen i Tottenham». Smakebit: Badekar og toalettbehov!

Fra seriøst kosthold i Norge til kjøleskap fullt av søtsaker

Rundt et tiår etter Flos erfaringer var det en annen nordmann som fikk oppleve Championship-hverdagen, og for Christian Kalvenes ble det også et meget overraskende opprykk og Premier League-tilværelse med sitt Burnley i 2008/09-sesongen. I en alder av 32 år debuterte han, mot alle odds, som den første bergenser noensinne på engelsk fotballs øverste nivå.

– Det var noen av de siste årene av karrieren min. Du fikk liksom kirsebæret på toppen helt på slutten av karrieren. Det å møte de beste lagene i Premier League, reise rundt på disse fantastiske stadionene, være en del av sirkuset der borte. Noe av det jeg opplevde i Burnley var ting du ikke trodde du skulle få oppleve i fotballen, sier venstrebacken.

For der han gjennom sin tid i Norge - i klubber som Brann, Åsane og Sogndal og gjennom Hordaland Fotballkrets - hadde blitt lært opp til at kosthold og hvordan man opptrådte i matveien var viktige faktorer for å lykkes i fotballen, ble det et aldri så lite sjokk for den sympatiske forsvarsspilleren da han oppdaget tradisjonene som var gjeldende i Burnley-garderoben.

– Vi hadde det slik at to dager før kamp, så hadde vi konkurranse på trening. Da var det sånn at det laget som tapte måtte kjøpe kake til dagen etterpå, og de fire dårligste på avslutningsøvelsen måtte kjøpe drikke. Så det vil si at dagen før kamp var kjøleskapet vårt i garderoben fullt av donuts, muffins, kaker og brus.

– Det var sånn at du tenkte «Hva i alle dager er dette for noe? Dette er jo så feil i forhold til alt du har lært». Og så gikk det noen uker, så stod du bare og jublet over at du fikk tak i det beste kakestykket. Du ble bare sugd inn i det. Det var så sinnssykt feil, men det ble så utrolig bra fordi det gjorde noe med atmosfæren og klubb og kultur i garderoben vår, forteller Kalvenes.

Det stappfulle kjøleskapet virket i hvert fall rent sportslig, for i den imponerende 2008/09-sesongen gikk laget som mange hadde tippet ned fra nivå to i stedet hele veien til opprykk via playoff-finale, samt til 5. runde i FA-cupen og semifinalen i ligacupen.

– Jeg tror det var nøkkelen til noe av suksessen vi hadde også. Vi spilte 61 kamper det året, med cup og serie, så 61 ganger så hadde vi smekkende fullt kjøleskap med kaker og brus. Det var en rar opplevelse, men noe som er verdt å vite er at det er mange veier til å skape suksess. Hode og kultur spiller stå stor rolle i det hele. Garderoben i England var utrolig inkluderende, utrolig åpen og med et sosialt nivå i overkant av hva du kan klare. Det var en utrolig fin tid, reflekterer Kalvenes.

I podkasten hører du ham også snakke om måloppnåelse, følelsen av å spille på Wembley foran en familie som han har sett Tippekampen med fra han var fem-seks år gammel og mye, mye mer!