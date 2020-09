Kronprinsen preget av Moria-tragedien: – Det går inn på meg

– Dette er jo mennesker som har gått fra å være i en veldig vanskelig situasjon til en situasjon som nå er enda verre, sier kronprinsen .

– Så det går inn på meg, og det er jo utfordrende selvfølgelig, fortalte kronprinsen onsdag.

Han var på besøk i Stokke under sin Norgesreise for å møte mennesker og høre om deres utfordringer etter at koronapandemien traff landet.

Natt til onsdag var det voldsomme branner i og rundt Moria-leiren på den greske øya Lesvos, og store deler av leiren er nå borte.

– Vi har jo alle sett bildene nå fra Moria-leiren. Det er en utrolig vanskelig situasjon og dramatiske bilder som vi ser nå, sier kronprinsen.

Mange tusen migranter og flyktninger er hjemløse etter storbrannen natt til onsdag. Det skal ha oppholdt seg rundt 13.000 mennesker i leiren, som opprinnelig var bygget for i underkant av 3.000.

Det har kommet kraftige reaksjoner etter brannen som herjet i Moria-leiren i natt, og flere hjelpeorganisasjoner ber Norge ta ansvar.

Statsminister Erna Solberg kunngjorde onsdag at regjeringen framskynder beslutningen om å ta imot asylsøkere fra Hellas etter brannen i Moria-leiren.

– I den situasjonen og det kaoset som er nå, så er det greit at vi bare kommer i gang, sa hun.

50 personer skal hentes. Norge vil velge seg ut sårbare familier fra Syria med barn, familier som med stor sannsynlighet vil kvalifisere til opphold.