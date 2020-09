Sagan fratatt andreplass etter vill spurt – van Aert viste fingeren

Caleb Ewan vant massespurten på den ellevte Tour de France-etappen.

– Jeg hadde en stor driv til å vinne i dag, spesielt etter gårsdagen, da var jeg veldig skuffet. Jeg er glad for at jeg betalte tilbake til laget mitt med en seier, sier Ewan i seiersintervjuet etter målgang.

Men det største dramaet var etter målgang i Poitiers, for Peter Sagan ble deplassert etter å ha spurtet inn til andreplass. Slovaken knuffet Jumbo-Visma-stjernen Wout van Aert på oppløpet.

Avgjørelsen betyr også at Sam Bennett økte ledelsen i kampen om den grønne trøyen. Iren står med 243 poeng mot Sagans 175 poeng.

Viste fingeren til Sagan

Sagan endte på sisteplass på etappen etter å ha litt straffet å ha stanget og albuet seg forbi van Aert på oppløpet.

Wout van Aert var rasende og viste fingeren til Sagen etter målgang.

– Jeg mener at spurter jeg i en rett linje og ute ved kanten. Han prøvde å lage rom for ham og, det er det ikke lov å gjøre det. Løpet er allerede farlig nok. Jeg var veldig overrasket og sjokkert, jeg følte noe. Jeg var veldig redd, sier en frustrert van Aert til TV 2 før deplasseringen var klar.

– Jeg var sint og brukte et ikke så fint ord da jeg snakket med ham. Etterpå sa jeg at jeg ikke likte hva han gjorde. Det eneste jeg fikk tilbake var stygge ord. Så ja, det var vanskelig å ha en samtale med ham, sier han.

I Bora-hansgrohe har de ingen problemer med avgjørelsen.

– Det var en vanskelig spurt, og Sagan kom borti en rytter. Avgjørelsen var juryen er grei. Vi aksepterer den, sier sportsdirektør Enrico Poitschke til TV 2.

– Må slå ned på det der

Avgjørelsen om å deplassere Sagan får støtte av flere eksperter.

– Det er feil å gjøre det (av Sagan). Det er veldig på radaren til UCI etter den forferdelige ulykken i Polen rundt, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

– Det er ikke bare van Aert, men Bennett, Ewan og alle som kommer bak. Skal de lære noe av den forferdelige ulykken til Jakobsen, må de slå ned på det der. Jeg er ikke sykkeldommer, men skal de ta tak i det, må det være på sånne situasjoner, sier TV 2-kommentator Christian Paasche.

– Det er om å gjøre å være streng så det holder. Det var rett før Fabio Jakobsen endte sine dager i Polen etter en vill spurt av Dylan Groenewegen. Juryen gjorde det helt riktig, mener TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad.

TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd er med skeptisk til avgjørelsen.

– Det var den lille reklamepolstringen som gjorde at Sagan hadde den litt brå bevegelsen mot van Aert. Er det ikke plass, så har du ikke lov til å lage det. Sagan prøvde å lage plass, men det var reklamepolstringen som gjorde at bevegelsen ble så bra. Jeg synes det er en tvilsom avgjørelse. Jeg har sett mange spurter som er verre enn det, og det påvirker ikke van Aert. Han fikk bare en dult i skinken og fortsatte å spurte helt inn. Avgjørelsen er streng, men det kommer av at Det internasjonale sykkelforbundet har satt foten ned når det er noe ureglementert, sier Hushovd.

Sjanseløse nordmenn

Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen var med i spurten om seieren, men ble parkert av de raskeste spurterne. Kristoff kom på 13. plass mens Boasson Hagen fulgte som nummer 15.

Lukas Pöstlberger fra Bora-hansgrohe gikk til med seks kilometer igjen til mål – trolig med håp om å riste av de raskeste spurterne for å hjelpe lagkamerat Peter Sagan, men Bob Jungels og Kasper Asgreen fra Deceuninck-Quick Step kom etter. Med to kilometer igjen var det samlet.

Det ble som ventet en transportetappe frem til de siste kilometerne i Poitiers. Det ble en lang dag alene i brudd for Groupama-FDJ-rytter Matthieu Ladagnous, som tok den innlagte spurten uten kamp.

Større konkurranse var det i hovedfeltet på den innlagte spurten, der Sam Bennett vant foran lagkamerat Michael Mørkov og den største konkurrenten om den grønne trøyen, Peter Sagan.