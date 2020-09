Legenden Tom Lund (70): – Braut Haaland kan bli bedre enn meg

Se hele TV 2s intervju med Tom Lund på TV 2 Sumo.

Tom Lund var i sin tid like ettertraktet som Erling Braut Haaland er i dag. Bayern München, Ajax og Real Madrid var blant flere klubber som ville signere Lillestrøm-stjerna.

Men selv om den ene storklubben etter den andre ville ha Lunds signatur valgte han å bli i Norge, noe han ikke angrer på når han ser tilbake på karrieren. Det forteller han i et sjeldent intervju med TV 2.

– Den gangen jeg kunne blitt proff, som jeg også var nære ved å bli, er nok det stolteste øyeblikket for meg med tanke på internasjonal fotball. Men jeg trivdes så godt i Lillestrøm så jeg valgte å bli.

– Var du litt sær?

– Jeg er sær. Jeg må bestemme meg for hvordan det gjøres på min måte. Det hendte at jeg hoppa stav på Bislett samtidig som vi spilte u-landslagskamp, ler Lund.

Selv om Lund valgte å bli i Norge, ser fortsatt mange på han som tidenes norske fotballspiller.

– Det vet jeg ikke om jeg er, og det er vanskelig å ha en mening om. Jeg har tilbragt mye av mitt fotballiv i lavere divisjoner også, sier Lund, som var med på å spille Lillestrøm opp fra nivå tre og opp til toppen av norsk fotball.

Hyller Haaland

50 år yngre Erling Braut Haaland er på alles lepper i fotballverdenen. Lund mener 20-åringen kan bli bedre enn han selv.

– Det kan han absolutt. Vi er ikke noe like i spillestilen, men det er mange spillestiler som fører til mål.

– Han er allerede en enorm fotballspiller, og han har det meste en goalgetter trenger. Han har en kraftfull fysikk som kommer godt med, en teknikk til å se etter situasjoner i feltet, og han har en fantastisk avslutningsteknikk.

Lund forteller at han ser mye fotball, og koser seg når han ser jærbuen i aksjon.

NUMMER 10: Tom Lund ved siden av sin gamle drakt. Foto: Siw Borgen / TV 2

– Det synes jeg er helt nydelig. På landslaget er det også nå tre spisser som kan kjempe med hvem som helst omtrent. Det er stort og en glede å se, sier Lillestrøm-legenden.

Jubilanten er klar på hva som kreves for nå toppen.

Haugevis av spillere har et flott talent, like bra som meg også. Men må yte veldig mye og være veldig bestemt i den veien som må tråkkes opp. Der er det mange trøkker og det er mange gleder, fastslår Lund, som var et stort idrettstalent og som hevdet seg i flere andre idretter.

– Jeg fikk utfolda meg i fotball føler jeg, og er glad jeg valgte det. Men jeg kunne godt tenkt meg å levd to ganger og vært friidrettsmann i det andre, ler Lund.

Karrierens høydepunkt

Når Lund i dag skal se tilbake på tiden som fotballspiller å trekke frem sitt største øyeblikk, er det hans første seriegull med Lillestrøm. Det ble sikret i den siste serierunden i 1976.

– Det er uten tvil den gangen vi spilte mot Bryne på Åråsen og vant serien. Alle gutta på laget hadde mer eller mindre vært med hele veien, og det ble på mange måter gjennombruddet vårt.

– Jeg husker at dagen i forveien så ble hele bana måka for snø. Da fikk man se den store styrken i apparatet rundt Lillestrøm som måket bana for hånd med skuffer. Dagen etter var det en veldig gjørmete, noe jeg ikke likte, men jeg tok utfordringen. Midtveis i første omgang fikk vi straffe, og over i andre kom 2-0. Når vi da tilslutt vant kampen, det var et stort øyeblikk, mimrer 70-åringen.

Se hele TV 2s intervju med Tom Lund på TV 2 Sumo.