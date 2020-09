Thomas Alsgaard (48) om den lammende frykten: – Det svekker livskvaliteten

I sommer, for litt over en måned siden, lovte Thomas Alsgaard familien sin at de aldri kom til å få se ham i Skal vi danse.

Forrige lørdag fløy 48-åringen over parketten sammen med dansepartner Rikke Lund i en leken jive – og dét etter å ha sagt blankt nei i 16 sesonger. Hva skjedde?

Plutselig er Alsgaard blant tolv kjendiser som skal lære seg å danse og vise det han har lært på direktesendt TV, hver lørdag, i beste sendetid.

– Jeg var nok litt dumsnill, sier 48-åring og humrer lett.

Han har tidligere forklart til TV 2 at han ble hentet inn som reserve i siste liten, og legger ikke skjul på at han akkurat da gjorde det mer for å være snill mot TV 2 enn for sin egen del.

– Jeg blir lammet

Det er imidlertid en svært tungtveiende grunn til at ski-fantomet har takket nei i så mange år. Helt siden Alsgaard var liten gutt har han vært sjenert og svært beskjeden. I så stor grad at større forsamlinger kan sette ham helt ut av spill.

– Jeg har store utfordringer i slike settinger, og det hemmer meg mye. Det svekker livskvaliteten. Plutselig blir jeg helt lammet, alt raser sammen og jeg får blackout. Jeg blir rett og slett livredd, sier han.

48-åringen presiserer at han ikke vil gå så langt som å kalle det sosial angst, selv om flere medier har valgt den betegnelsen tidligere.

– Det ville ikke være rettferdig overfor de som har diagnosen, for det finnes mange der ute som har det mye verre enn meg. Jeg kommer jo meg faktisk ut av huset, konstaterer han.

Flaut å trene med Rikke

Alsgaard har alltid takket nei til alle premiere-invitasjoner og skydd røde løpere som pesten. Tobarnsfaren innrømmer at til og med barnas skolearrangementer får varsellampene til å blinke signalrødt, men dette er en av de tingene han presser seg til å gjennomføre.

PÅ PARKETTEN: Thomas Alsgaard og Rikke Lund Skal vi danse under lørdagens premiere. FOTO: Espen Solli / TV 2

Perioden fra han takket ja til Skal vi danse og fram til premieren beskriver han som en emosjonell berg-og-dalbane.

– I starten synes jeg til og med at det var flaut å skulle danse med dansepartneren min, Rikke, og jeg angret på deltakelsen hele den første uka. Det var problematisk for meg hvis jeg så skygger bevege seg utenfor dansesalen, og da noen skulle sitte i samme rom og se på oss, så kollapset jeg helt, forteller han.

Har ett svar

OL-GULL: Thomas Alsgaard vant sitt første OL-gull i 30 km friteknikk for herrer på langrenn under OL på Lillehammer i 1994. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Mange har spurt ham hvordan en tidligere toppidrettsutøver, som har fem OL-gull, seks VM-gull og som har vært i massemedia hele sitt voksne liv, kan bli så satt ut av en uskyldig dansekonkurranse. Til det har han foreløpig bare ett svar.

– Det tror jeg er fordi ski og langrenn har vært hjertet og sjelen min siden jeg var to år gammel. Det har vært det viktigste i livet. Glitter og glamour har jeg brukt hele livet på å frykte, forklarer han.

Skiesset beskriver deltakelsen i 71 grader nord – Norges tøffeste kjendis i 2019 som en milepæl. Utenom det å vinne hele konkurransen, seiret han også over frykten flere ganger – særlig takket være én kar.

– Jeg møtte Niklas Baarli – min rake motsetning. Vi snakket en del om det, og han pushet meg til å ta tak, bare hoppe i det og til å tørre å ta utfordringene, sier han.

Glad i mennesker

Alsgaard innsett at frykten har overskygget mye mer enn han egentlig vil tillate.

– Av og til tar jeg valg som er ødeleggende for meg fordi jeg ikke tør. Jeg vet jo at det er en enorm ressurs å få møte så mange mennesker som er flinke i sitt fag, og alle de opplevelsene man får på kjøpet ved å være med på ting, men så går jeg glipp av det, fordi jeg ikke tør, begynner han.

– Jeg vil jo heller være sosial enn å sitte hjemme og sture, for jeg er en person som er glad i mennesker. Jeg bruker bare litt lengre tid på å bli kjent og trygg på andre, men når jeg først blir det, så er jeg brått veldig sosial, forklarer Alsgaard.

– Siri skaper trygghet

Også i Skal vi danse har han nå funnet seg mer til rette, og 48-åringen angrer overhodet ikke på at han til slutt sa ja. Han setter pris hver og én av de nye Skal vi danse-vennene, og foruten dansepartner Rikke Lund nevner han særlig Siri Kristiansen som en han tidlig fant trygghet i.

– Siri er en som har vært veldig lett å henvende seg til helt fra starten av. Hun er veldig min type, har min humor og skaper trygghet. Nå trives jeg selvfølgelig svært godt med hele gjengen, sier han.

Forrige uke var det en rask jive, denne lørdagen skal han og Lund danse wienervals.

– Før Skal vi danse, og før jeg visste om alle de mulige variasjonene innen dans, så ville jeg kanskje sagt at vals var noe jeg kjente til og var mer komfortabel med. Nå har jeg jo prøvd det i noen dager, og nå er jeg er ikke så sikker på det lenger, avslutter han og ler.

Hvordan Rikke og Thomas klarer seg på parketten denne gangen, ser du i Skal vi danse lørdag klokken 19.30 på TV 2 og TV 2 Sumo.

Vil du ha litt Skal vi danse før lørdag også? Se Dansebobla på TV 2 Sumo.