Superstjernen møtt av folkehav: – En attraksjon

Onsdag ettermiddag landet den franske håndballstjernen på Gardermoen, og dro raskt videre til sin nye hjemby Elverum - der supporterne stilte opp i hopetall med flagg og drakter for å ønske franskmannen velkommen.

Det vakte stor oppmerksomhet da 35-åringen signerte en ettårskontrakt med Elevrum i mai.

For det er ikke hver dag en spiller med åtte mesterskapsgull for Frankrike bytter ut storklubben Paris Saint Germain med norsk håndball og Elverum.

– Jeg er glad for å være her, og jeg gleder meg til å bli kjent med laget. Det blir et nytt liv her, og jeg føler meg nesten som en ung spiller igjen, sier Abalo til TV 2 i ankomsthallen på Gardermoen.

Kantspilleren skal kun være i Norge i 183 dager på grunn av skattereglene, og skal etter det TV 2 kjenner til ha en nettolønn på rundt 500.000 kroner. Det er tidligere skrevet hvordan Elverum fikk råd til stjernespilleren.

FLAGGBORG: Supporterne i Taigan fylte hele broen i Elverum da Luc Abalo kom kjørende som en konge inn i Elverum Foto: Magnus Stenseth/Elverum Håndball Media

– Har lyst til å oppleve Norge

Så er naturligvis spørsmålet hvorfor en spiller med 262 landskamper for Frankrike velger å ta én sesong i Norge på tampen av karríeren.

– Elverum imponerte stort da vi spilte mot dem i Champions League i fjor, og jeg har lyst til å oppleve Norge. Helt fra jeg begynte å spille håndball har jeg hatt lyst til å spille i flere land. Jeg har alltid vært nysgjerrig på Norge, og nå er jeg her, sier 35-åringen - muligens med et smil. Uten at det syns under munnbindet.

Abalo har spilt de siste åtte sesongene i PSG, og har også fem sesonger bak seg i spansk håndball.

Hvis han består den medisinske testen onsdag kveld skal 35-åringen delta på sin første trening med Elverum torsdag.

– Hva tror du blir den største forskjellen på fransk og norsk håndball?

– Jeg vet ikke, men det finner jeg ut av. Jeg kan sikkert si noe om det senere, men jeg tror ikke det er så stor forskjell. Da vi spilte her med PSG i fjor var vi på nippet til å tape, så Elverum er et sterkt lag, sier franskmannen.

Med over 12.000 tilskuere i Håkons Hall rystet lille Elverum det franske storlaget i fjor, da franskmennene til slutt vant knepent 25-22 i CL-oppgjøret.

ANKOMST: Luc Abalo på Gardermoen. Foto: Elin Flaglien Borud/TV 2

Sportslig leder i Elverum, Nils Kristian Myhre, er i ekstase over sin nyeste forsterkning.

– Han kan bringe mye inn i spillergruppen. Han er veldig rutinert, og har spilt på alle de største arenaene. Han har en fantastisk kvalitet som spiller, og kan forhåpentligvis senke skuldrene til ungguttene våre litt. Også blir det jo en attraksjon for hele den norske ligaen. Sånn sett er det synd at det blir maks 200 tilskuere på de fleste kampene i år, men forhåpentligvis gode seertall. Jeg tror jo dette er med på å løfte norsk håndball. Så det er veldig positivt, sier Myhre.

Han må fortsatt klype seg litt i armen når han tenker på at Abalo faktisk skal ikle seg Elverum-trøyen.

– Vi lurer jo litt selv på hvordan vi faktisk har fått dette til, men det har vært en fantastisk prosess så langt. Han hadde lyst til å komme til Elverum, og spille ett år til i Champions League. Han hadde ikke lyst til å avslutte karriéren. Han ville ha med seg denne sesongen, og forhåpentligvis et siste OL. Det var vel det som gjorde det mulig, forteller Myhre.

Nær en Champions League-beslutning

Det er fortsatt usikkert om Elverum får spilt Champions League på grunn av de økte kostnadene som følger med koronasituasjonen.

Elverum skal etter planen spille åpningskampen mot Porto på bortbane 17. september, og etter at Håndballforbundet har lovet å bidra økonomisk både for Elverum og Vipers, tror Elverums sportslige leder at det skal være mulig.

– Abalo har jo valgt Elverum for å kunne spille Champions League, og han vil bli like skuffet som oss dersom det ikke skulle bli noe. Men vi jobber hver eneste time nå for at vi skal få det til. Selvfølgelig har vi tro på det, og vi tar en endelig beslutning i slutten av uka. Men vi jobber egentlig bare med ett mål for øye, og det er å få det til, understreker Myhre.

Selv forholder Abalo seg rolig til usikkerheten.

– Koronasituasjonen påvirker alle, og gjør at planene endres hele tiden. Vi må bare leve med det. Vi skal trene som om vi skal spille, og selv om det ikke blir publikum skal vi gi alt, avslutter han.

Før den tid får franskmannen sannsynligvis sin debut for Elverum hjemme mot Kolstad.