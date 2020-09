Nedleggelsen har ført til spekulasjoner - Er Kanye grunnen?

GOD KVELD NORGE (TV 2): Det spekuleres i om Kanye West sitt sammenbrudd og lave seertall er noen av grunnene til at «Keeping up with the Kardashians» legges ned.

Det har lenge blitt stilt spørsmålstegn ved når realityserien «Keeping up with the Kardashians» skulle sende sin siste episode.

Kim Kardashian (39) annonserte selv på Instagram at serien legges ned, og deres siste sesong av serien kommer tidlig i 2021.

39-åringen nevner ikke noen grunn til hvorfor «Keeping up with the Kardashians» legges ned. Det har ført til flere spekulasjoner rundt nedleggelsen av showet som har gått på TV-skjermen siden 2007 ifølge Daily Mail.

Tidenes laveste seertall

SEERTALL: Det viser seg at seertallet for realityserien har sunket en god del de siste årene. Foto: Monica Almeida

Det er ingen hemmelighet at seertallet til realityserien har falt de siste årene. Vanligvis ligger seertallet på 4,8 millioner, og det ble seer-rekord på 10,5 millioner da Kim giftet seg med Kris Humpries i 2011.

I april i år kom det ut at showet hadde de laveste seertallene noensinne, og hadde sunket til under 900.000.

Kardashian-familien og bygget opp navnet sitt til å bli superstjerner gjennom serien. Nå kan man si at de har blitt større enn sitt eget show blant annet på grunn av andre prosjekter.

Daily Mail skriver at tidligere rapporter viser at de får utbetalt rundt 30 millioner dollar per episode. Det tilsvarer rett over 270 millioner kroner. Derfor spekuleres det i om det er noen verdi i å la realityserien fortsette.

Kanye Wests sammenbrudd

Det spekuleres også i om rapperen Kanye West (43), Kim Kardashians mann, sitt offentlige sammenbrudd skal ha noe med nedleggelsen av programmet å gjøre.

SAMMENBRUDD: Rapper Kanye West fikk et sammenbrudd da han talte under presidentkampanjen. Foto: Saul Loeb

Under hans tale for presidentkampanjen begynte han å gråte da han snakket om at Kim Kardashian hadde tenkt til å ta abort da hun var gravid med North West (7).

Kanye West er bipolar og hans kone Kim skal ha sagt at hun ikke ønsket å vise noe fra hans sammenbrudd i TV-serien. Hun skal heller ikke ha latt dem filme barna deres i denne perioden i tilfelle de ser serien senere.

Fysisk søskenkrangel

Både Rob Kardashian (33), Kendall Jenner (24) og Kylie Jenner (23) har gradvis trukket seg mer og mer ut av serien. Flertallet av scenene i dag tar for seg Kim og søsteren hennes Khloe Kardashian (36).

KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS: I starten av sesongen var alle Kardashian og Jenner søsknene med i programmet. Fra venstre: Rob Kardashian, Kourtney Kardashian, Kendall Jenner, Kim Kardashian, Kylie Jenner og Khloe Kardashian. Foto: Hector Mata

Deres eldste søster Kourtney Kardashian (41) hadde en større rolle i programmet før, men har den siste tiden valgt å ta et skritt tilbake for å fokusere på det å være mor.

Det førte til en stor krangel mellom Kim og Kourtney som til slutt ble en fysisk kamp mellom de to søstrene. Krangelen ble filmet og er en del av «Keeping up with the Kardashians».

Både Kardashian-søstrene og produksjonen måtte ha en pause etter krangelen deres. Det viste seg også at flere fans reagerte på den fysiske krangelen og mente den var med på å portrettere en negativ oppførsel i programmet.