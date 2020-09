Hevder at spisstjernen avslo United på grunn av Ighalo

Se TV 2s nedtelling til Premier League her! Torsdag og fredag klokken 10.00 teller studio også ned til ligaåpningen på tv2.no, Sumo og TV 2 Sport Premium.

I et intervju med Complete Sports, sier Victor Osimhens bror Andrew at Ole Gunnar Solskjær ønsket å hente den nigerianske spissen til Old Trafford.

Det at landsmannen Odion Ighalo allerede var i United-troppen, gjorde det dog problematisk.

LÅN: Odion Ighalo har kontrakt i Manchester United ut januar 2021. Foto: Oli Scarff

– Det er veldig sant Manchester United ville ha Victor, men han sa til meg noe sånt som at han hadde for mye respekt for Odion Ighalo for å kjempe om plasser på laget med en kollega, sier storebroren og utfyller:

– Broren min verdsetter Ighalo høyt og han ville ikke dra til Old Trafford for å kjempe med ham som ble toppscorer i Afrikamesterskapet i 2019 i Egypt.

Nettstedet skriver også at Arsenal, Chelsea og Tottenham var interesserte i spissen før Osimhen byttet ut franske Lille med italienske Napoli i sommer.

Spissen, som kostet Napoli 750 millioner kroner, hamret inn 13 mål og bidro med fem målgivende pasninger på 27 kamper i Ligue 1 forrige sesong.

