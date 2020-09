UD fraråder reiser til flere regioner og land

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til Slovakia og Ungarn, samt til regionene Jämtland og Örebro i Sverige, Syddanmark i Danmark og regionen Kajanaland (Kainuu) i Finland.

– På bakgrunn av Folkehelseinstituttets ukentlige vurdering av smittesituasjonen for koronaviruset har regjeringen besluttet at disse landene og regionene går fra gult til rødt på smittekartet for Europa, skriver UD i en pressemelding.

Alle disse landene og regionene har hatt stigende smittetall og ligger nå over grensen på mindre enn 20 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere de siste to ukene.

Gjelder fra 12. september

Endringen vil gjelde fra midnatt, natt til 12. september.

For tiden er kun Estland, Latvia, Litauen, Kypros og enkelte nordiske regioner betegnet som «gule». Reiser dit vil følgelig ikke medføre karantene ved retur til Norge, skriver NTB.

– Både smittesituasjonen og lokale restriksjoner kan endre seg raskt. Alle som vurderer å reise til utlandet, må tenke seg nøye om og sette seg inn i situasjonen i det landet de skal reise til. Unntakene fra reiserådet er ikke en oppfordring om å reise utenlands, står det i pressemeldingen.

– Vær spesielt oppmerksom

Personer som har kommet fra land som i ettertid får status som rødt, må være spesielt oppmerksomme på symptomer på covid-19.

– Det er svært viktig at de tester seg hvis de skulle få symptomer, og er nøye med håndhygiene og å holde minst en meter avstand til andre, skriver Utenriksdepartementet.