Ida (37) mistet plutselig luktesansen – stengte en hel skole

En vanlig arbeidsdag som kontaktlærer for 2.klasse på Nedre Bekkelaget skole i Oslo var over, da Ida Elisabeth Hardal merket at noe var galt.

– Jeg kjente at det var noe som manglet. Det føltes som om noe var feil, sier Hardal, som har jobbet ved skolen i 11 år.

Hendelsen skjedde for to uker siden.

I lunsjen noen dager før hadde lærerkollegene snakket om tap av lukt- og smakssans som et symptom på koronavirus. Det var den praten Ida husket da hun bestemte seg for å sjekke om hun hadde luktesans.

NEDRE BEKKELAGET SKOLE: Skolen har 215 elever og ligger ved Mosseveien i Oslo. Foto: Wikimedia commons

– De har jo nevnt lukt på kaffe, så da jeg så kaffekrukken på personalrommet gikk jeg rett bort og dro inn gjennom nesa. Men det luktet ingenting. Da skjønte jeg at det var alvor, sier Hardal.

Hun ringte til koronatelefonen, som var stengt, og så rett til helsesykepleieren på skolen, som også jobber i bydelens smittevernsteam.

– Da begynte ballen å rulle. I løpet av ti minutter hadde jeg fått time til test, sier Hardal, som ble testet samme kveld, fire timer etter at hun merket at luktesansen var borte.

Så ringte smittevernskontoret og sa at alle nærkontakter og 12 ansatte måtte i karantene, siden det var mistanke om positiv test.

– Jeg var ikke tett i nesen, ikke vondt i halsen, ikke feber, ikke hoste, ingen andre symptomer, forteller Ida som dro hjem og ventet på svar.

Stengte hele skolen

To døgn senere kom svaret på testen. Den var positiv og Ida var smittet med koronavirus.

– Det kom som et sjokk. Da var det mange tanker som gikk gjennom hodet mitt; hvem har jeg smittet, hvor har jeg fått dette fra, hvordan går det med elevene mine, hva skjer med skolen og kollegene, sier Hardal.

ISOLERT:Ida måtte sitte i isolasjon etter å ha fått påvist smitte. Foto: Nico Sollie

Hun forteller om en følelse av stress og maktesløshet der man sitter i isolasjon og ikke får gjort noen ting.

Idas arbeidsplass Nedre Bekkelaget skole, med 205 elever, ble stengt. 14 av Idas elever ble satt i karantene og totalt 20 kolleger var da i karantene.

– Det å vite at det er deg som du hører om på nyhetene, at du er den som har stengt en hel skole, det er vanskelig, sier Hardal.

– Hvor kan du ha fått dette?

– Jeg aner ikke. Jeg har verken vært på fest, tatt kollektivt eller vært ute og reist, så det vet man ikke. Det kan ha vært i en butikk eller inngangsdøren, smittesporingen har ikke funnet ut av det, sier Hardal.

Forhindret utbrudd

Skolen var helt stengt i tre dager før noen klassetrinn fikk komme tilbake, ettersom lærere kom ut av karantene.

Det viser seg etter to uker med karantene for mange og isolasjon for Ida, at ingen av hennes nærkontakter har testet positivt eller utviklet symptomer.

– Det at jeg ikke har smittet noen det er en utrolig god følelse. Det at vi klarte å stoppe dette med meg ved å handle så raskt som vi gjorde, det er jeg veldig glad for, sier Hardal og berømmer smitteteamet og skolen for rask innsats.

– Jeg er så takknemlig for at dette gikk så bra når jeg først var så uheldig å bli smittet. Jeg ble ikke syk og systemet fungerte, sier hun til TV 2.

GLIMRENDE JOBB: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad berømmer Ida, helsesykepleieren, smitteteamet i bydelen og skoleledelsen for å ha reagert så raskt og forhindret et større utbrudd. Foto: Heiko Junge

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener den raske reaksjonen forhindret et større utbrudd.

– Både Ida, helsesykepleieren og skoleledelsen her har gjort en glimrende jobb og agert akkurat slik man skal så all honnør til dem og det er et eksempel til etterfølgelse, sier Nakstad til TV 2.

Han påpeker at den raske responsen også fra bydelens smitteteam har vært svært viktig.

Følg med på lukt og smak

Nakstad ber folk om å være særlig oppmerksomme på det som Ida opplevde.

– Et tidlig symptom der du mister smaks og luktesans, men ellers ikke føler deg syk, det bør få deg til å reagere på at det kan være koronavirus. Og får du feber uten at du ellers har noen luftveissymptomer, så bør du tenke at det kan være koronavirus og holde deg hjemme, sier Nakstad.

– Men det er vanskelig og det er også noen symptomer som ikke er spesifikke for koronavirus, og dette er også ulikt i ulike aldersgrupper hvor syk man eventuelt blir, fortsetter han.

Nakstad har stor forståelse for at Ida synes det var vanskelig å være den som ble smittet.

– Det kan føles belastende og kanskje litt skyldfølelse over det at man har fått korona og satt andre i den situasjonen, men da må man huske at ingen har skyld for å bli smittet med korona. Man skal ikke føle skam over det, sier Nakstad.

Han understreker det viktigste er å teste seg hvis man har mistanke.

– Det som er viktig er at alle tar et ansvar for å reagere hvis man får symptomer, og teste og bidra til at det ikke blir noe stort utbrudd av det. Det at mange gjør nettopp det er det som gjør at vi tross alt har hatt god kontroll hittil i denne pandemien, sier Nakstad.

LETTET: Ida Elisabeth Hardal (37) er takknemlig for at smitten ikke spredde seg videre . Foto: Nico Sollie

Etter en uke kom luktesansen gradvis tilbake hos Ida, og hun utviklet ingen andre symptomer. Etter isolasjon og karantene er hun tilbake hos elevene sine.

Hun mener åpenhet om det som skjedde vil begrense smitten.

– Jeg håper folk er litt mer oppmerksomme på dette med lukt og hvor fort det kan gå og hvor lite som skal til, sier hun til TV 2.