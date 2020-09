Sven Nordin: – Skal aldri skje noe galt på min vakt

«Mot i brøstet»-skuespilleren er etter mange år tilbake på TV 2 i den nye familiekomedien «Farfar». Som hovedrollen «Johnny» spiller han en farfar litt utenom det vanlige.

– Vår ambisjon har vært å lage en serie som hele familien kan sitte å se sammen, forteller Nordin.

– Lun humor og gjennkjennbar familieproblematikk, legger skuespiller Janne Formoe til.

Hun spiller karakteren «Mari», svigerdatteren til Sven Nordin i serien.

– Det er jo veldig ærefullt, Sven er jo verdens beste skuespiller. Han er veldig gøy å smugtitte på og lære litt av også, forteller Formoe til God kveld Norge.

Ti-gangeren av meg

Da God kveld Norge møter de på settet til «Farfar», er de godt i gang med innspilling av sesong 2, mens de første episodene av sesong 1 for tiden ruller over skjermen.

– Det er alltid veldig gøy med de scenene hvor man får lov til å ta det skikkelig ut i svingene, forteller Nordin.

«Farfars» stil er nemlig ikke helt lik han selv i egen person.

– Han er jo litt sånn ti-gangeren av meg vil jeg si, når det gjelder å dra til i alle livets situasjoner egentlig. En veldig dameglad person, og glad i alt som er gøy. Han «hustler» og orker ikke at livet skal være så alvorlig, sier han og fortsetter:

– Jeg er jo litt mer katastrofetenker og engstelig som privatperson, det er overhodet ikke Johnny, sier Nordin.

– En gave i livet

Nordin har vært gift med kona Torhild Strand i over 30 år. De fikk tvillingdøtre, og siden har det også kommet to barnebarn til verden.

– Det er livets dessert det! Det er en klisjè, men sånn er det. Det er fantastisk rett og slett, en gave i livet å få lov til å bli bestefar, forteller 63-åringen.

I serien møter vi en litt uvøren, barnslig bestefar, som gjør litt ukorrekte ting.

– Jeg tror at jeg er litt sånn gøyal og leken morfar på privaten også, og jeg er veldig glad i å tulle og tøyse med disse barnebarna mine, forteller Nordin.

Han forteller at det går for seg med en 3-åring og 5-åring i hus, men at han i motsetning til «farfar» tenker litt mer konsekvenser.

– Jeg er nok litt mer sånn opptatt av at det aldri skal skje noe galt med de barnebarna på min vakt. At jeg må passe på dem ogsånt, mens han farfaren her, han går liksom «all inn», sier morfaren.

Selv om Nordin har blitt morfar, er han ikke så engstelig for å bli gammel.

– Jeg pleier å si at det er bare en ting som vokser oppover når du kommer i min alder og det er tannkjøttet, sier den humorglade komikeren.

Se Sven Nordin fortelle om da han måtte redde livet til kona Torhild, i videoen under.

Vil bli bestemor

Som mor til datteren Felicia (15), som hun har med forloveden og artistmanager Jan Fredrik Karlsen (47), er det gode sjanser for at også Formoe kan få oppleve å bli bestemor.

– Det håper jeg da virkelig. Jeg håper bare for guds skyld det er mange år til. Hun er liksom 15 år, så vi får ta et skritt av gangen. Men jeg skal bli slik mine besteforeldre var, for alle mine var fantastiske, forteller Formoe.

Formoe er datteren til underholdningsartist Terje Formoe, best kjent som «Kaptein Sabeltann» i Kristiansand Dyrepark. Der startet også karrieren hennes, i rollen som «Sunniva» i forestillingen i årevis. Siden da har hun spilt en rekke roller på norske scener, filmer og tv-serier, blant annet i komedie-suksessen «Neste sommer».

– Jeg savner de

Både Formoe og Nordin forteller at de hadde veldig nære forhold til sine egne besteforeldre.

– Mormor og morfar bodde jo i huset hjemme hos oss på Grefsen, så de hadde jeg daglig kontakt med. De var alltid veldig tilstede og det var veldig trygt å ha de to rundt seg i barndommen, forteller Nordin.

Formoe forteller at hun alltid har vært veldig familiekjær, og synes besteforeldre er noe helt unikt.

– Jeg savner de og tenker på de hvertfall en gang i uka, alle sammen. Jeg tenker på de og snakker litt med de inni meg, sier hun.