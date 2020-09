Duket for kamp mellom KrF og Frp: – Han bør slappe av før vi kommer i gang, sier Listhaug

Etter brannen i Moria-leiren kunngjorde regjeringen at Norge skal hente ut 50 personer. Det fikk Frp til å rase, og nå står en ny innvandrings-strid for tur.

I helgen vedtok Frps landsstyre at antallet kvoteflyktninger bør settes til et minimum og at bistandsbudsjettet må reduseres.

3.000 kvoteflyktninger og et rekordstort bistandsbudsjett har vært to av KrFs største seire i regjeringsforhandlingene på Granavolden i 2019. Frps kravliste faller ikke i god jord hos KrF.

– Det er skammelig, sier KrFs fylkesleder i Oslo, Espen Andreas Hasle, til TV 2.

Espen Andreas Hasle, gruppeleder Oslo KrF, mener skjenketiden burde tilbake til midnatt for å hindre nye smitteutbrudd. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det er merkelig at noe de var fornøyd med i Granavolden-plattformen plutselig er blitt krise. Jeg tenker at de må gjerne komme med det til bordet, men da vil vi legge vår primærpolitikk til grunn og gjøre det FN sier: ta imot 5.000 kvoteflyktninger, sier fylkeslederen.

KrF-leder Ropstad sier han ikke er bekymret før høstens budsjettforhandlinger i Stortinget.

– Denne regjeringen har levert en prosent bistand hvert år og levert på mange kvoteflyktninger, og det er jeg sikker på at vi skal klare å få til denne gangen og, sier KrF-lederen.

– Knusende ro

– Det er gjenkjennelig Frp-politikken og det motsatte av det KrF ønsker. Jeg er opptatt av at Granavolden-plattformen ligger til grunn. Der peker på at en krone av de 100 vi tjener skal gå til verdens fattigste og at vi skal ta imot kvoteflyktninger. Det er viktig og god politikk, som vi skal kjempe for å gjennomføre, sier Ropstad.

Han sier han tar kravene med knusende ro.

ROLIG FØR STORMEN: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad tror KrF vil gå seirende ut. Foto: Truls Aagedal/ TV 2

– Jeg tar dette med knusende ro. Dette er kjent Frp-politikk. Det har vært motsetninger, men vi har funnet gode løsninger syv ganger før, sier Ropstad og viser til alle budsjettene siden 2013.

– Siv Jensen er krystallklar på at det er uaktuelt med 3.000 kvoteflyktninger. Er du like klar på at det skal tas imot 3.000 kvoteflyktninger?

– Ja, jeg er like tydelig på at vi skal ta ha et høyt volum på bistanden, vi skal bidra for å hjelpe verdens fattigste og vi skal ha et høyt volum på antallet kvoteflyktninger. Det står i Granavolden og det er utgangspunktet for denne regjeringen.

Listhaug: – Trist

– Vi skal ha gjennomslag for Frp-politikk. Nå er det på tide å sette norske interesser i førersete. Kvoteflyktninger og bistand bør ikke være det viktigste, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug til TV 2.

– Granavolden er for vår del over og ut. Vi skal ha vår politikk som utgangspunkt. Da er det pensjonister som skal prioriteres, avgifter på grensehandel og bompenger som skal ned.

Listhaug kaller det «god, gammeldags Frp-politikk». Hun synes det er trist at Ropstad og KrF vil prioritere bistand og kvoteflyktninger.

– Det er trist når vi er i en situasjon der mange er usikre på fremtiden i Norge, mange sliter økonomisk og er redd for jobben sin.

Hun har følgende kommentar til at Ropstad tar kravene med knusende ro:

– Han må slappe av nå før vi kommer i gang. Vi kommer til å stå på kravene, sier Listhaug.

TV 2 har spurt om Venstres holdning til Frps krav, men partiet har ikke ønsket å stille til intervju.