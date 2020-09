– Sitter han plutselig i ledertrøyen, har de et problem

Med Fabio Aru og Davide Formolo ute av Tour de France, samt en skadeplaget David de la Cruz, ser det tynt ut rundt Tadej Pogacar.

Det slovenske supertalentet til UAE Team Emirates flekket tenner i Pyreneene og ligger på sjuendeplass i sammendraget med 44 sekunder opp til ledende Primoz Roglic på Jumbo-Vima.

Med et tynt lag rundt seg mener TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad at Pogacar må holde seg i angrepsposisjon lengst mulig.

– UAE sliter og sånn sett stiller han dårlig, men han er ung, frisk og ikke så avhengig av laget rundt seg ennå med tanke på kjørestilen sin. Sitter han plutselig i ledertrøyen, er det et problem. Jeg synes Vegard Stake Laengen har sett veldig sterk ut, men han har ikke et lag i fjellene, sier Kaggestad.

Klatrer Tadej Pogacar seg inn i gul trøye, er han i forsvarsposisjon. Da vil sammenlagtrivalene og deres hjelpere gå løs på sloveneren på de knalltøffe fjelletappene.

En som kjenner Pogacar bedre enn de fleste nordmenn, Sven Erik Bystrøm, tror lagkameraten har en plan når han sitter alene i fjellene.

– Han har litt mindre hjelp i fjellene enn konkurrentene, men jeg tror han lener seg litt på Roglic og de som sitter rundt ham. Roglic har et eldorado av hjelperyttere rundt seg. Det er en slovensk duo som kanskje kan samarbeide litt i kampen mot colombianerne, sier den hjemmeværende UAE Team Emirates-rytter Sven Erik Bystrøm i TV 2s Tour-sending.

– Strider mot det alle har sagt

Bystrøm mener lagkameraten er god nok til å sykle gulkledd inn i Paris.

– Jeg tror Pogacar kan vinne, men nå ser det ut til at konkurrentene også har fart i seg. Han viste i Spania rundt i fjor at han vinner etapper den siste uken, så jeg tviler på at han går på en smell, men det kan skje mye de neste etappene, sier Bystrøm, som ble Tour-vraket til fordel for Stake Laengen.

TV 2-kommentator Christian Paasche klarer ikke å avskrive Pogacar, selv om det ikke skal være mulig å vinne Tour de France uten hjelperyttere.

– Ja, han må klare seg selv. Ja, han klarte seg for så vidt bra i Pyreneene, men det strider mot det alle har sagt hele tiden om at det er viktig å ha et solid lag rundt seg, og det er forsen til Roglic og Egan Bernal, sier han.

– Det forringer Pogacars muligheter ganske mye, skal man følge sykkelfaget sånn det har vært diskutert og omtalt. Men er det noen som klarer det, er det kanskje Pogacar, for han har gjort det vi forventer minst i fjellene. Han viste også i Spania rundt i fjor at han var solid på den den tredje uken, fortsetter TV 2s sykkelkommentator.

TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad tror Pogacar kan få det tøft.

– Han er sårbar om det støtes i fjellene og han er den eneste som kan gå etter om det for eksempel støtes annenhver gang av konkurrenter. Han hadde trengt minst én hjelperytter til. Det blir sagt av en annen som har vært suveren i Tour de France på mange måter, Lance Armstrong, at du ikke vinner Tour de France alene, sier Johan Kaggestad.

KOMMENTERER TOUREN: Johan Kaggestad (t.v.) og Christian Paasche. Foto: Daniel Sannum Lauten, TV 2

Større ansvar for Stake Laengen

TV 2s sykkelekspert Hushovd mener Tadej Pogacars to norske lagkamerater nå må ta et enda større ansvar for å hjelpe kapteinen sin.

– Nå må virkelig alle mann til pumpene. Alexander Kristoff må bidra i de partiene han kan gjøre en jobb. De må sette større lit til Stake Laengen og hans klatreferdigheter. Vi har sett at han har kjørt sterkt og er i god form, så må han prøve å vise enda høyere nivå. Skal Pogacar hente flasker med fem-seks mil igjen og passe på regnjakker og de tingene, tapper det krefter og er uheldig for ham, sier TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

Kristoff er klar på han ikke kan fylle tomrommet til Aru eller Formolo når går langt og bratt oppover.

– Jeg vet ikke om jeg klarer den jobben de skulle gjort uansett, så jeg tror ikke jeg kan bidra med så mye der, sier Alexander Kristoff til TV 2.

NORSKE HJELPERE: Alexander Kristoff (t.v.) og Vegard Stake Laengen (t.h.) må hjelpe Tadej Pogacar (midten) så godt de kan når Touren går inn i Alpene. Foto: Benoit Tessier / Reuters

– Vi har fortsatt noen andre igjen, så vi har noen å ta av, men det faller av nå. Seks mann igjen er ikke ideelt, men vi gjør det beste ut av det. Jeg må bare prøve å gjøre mitt beste i bakken, ta dag for dag og se hvordan det går, sier Vegard Stake Laengen til TV 2.

I de harde etappene i Pyreneene den første uken var det kaptein mot kaptein. Slik blir det ikke i Alpene, mener Thor Hushovd.

– Grunnen til at Jumbo-Visma har gått «all in» og ofret alle mannskapene og hjelperytterne i viktige faser i rittet, er for å riste av flest mulig fortest mulig. Jeg tror ikke vi ser det i Alpene. I Alpene er det større fjell, så de er mer avhengige av hjelperyttere som kan gjøre en jobb. Jeg håper at Tadej og hele UAE blomstrer, for han er en fantastisk rytter å ha i sirkuset. Han støter og gir alt, sier Hushovd.