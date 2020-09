EU har i mange år vært en sterk pådriver for å få ned utslippene fra bilparken. Derfor har de innført stadig strengere krav til verdens bilprodusenter.

Fra 2021 innføres det helt nye EU-kravet, om at det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra samtlige biler produsenten selger, ikke kan overstige 95 gram/km. Overstiger man denne grensen, ventes det enorme bøter.

Det er blant annet på bakgrunn av dette kravet, vi har sett en enorm vekst i både hybridbiler og rene elbiler de siste årene.

Bilprodusentene har også investert store summer for å gjøre bensin- og dieselmotorene renere og mer effektive.

Utslippene øker

Ifølge analyseselskapet Jato Dynamics er det i praksis tre strategier bilprodusentene benytter for å få ned utslippene: Bygge lettere biler, bygge færre SUV-er, samt produsere flere elektrifiserte modeller.

Dette er nyeste generasjon Toyota Yaris, med hybrid drivlinje.

Det er altså sistnevnte veldig mange praktiserer. Her har Toyota med sine hybridbiler vært langt fremme i mange år. Derfor er de også helt i salgstoppen i andelen elektrifiserte modeller. Gjennom årets første halvår, er 63 prosent av Toyotas nybilsalg i Europa nemlig en elektrifisert modell.

Hvis vi ser på salget av ladbare hybrider, er det Volvo som selger flest biler i Europa i årets første halvår. Her utgjør de ladbare modellene 34 prosent av totalsalget.

Men til tross for at Volvo har økt salget av disse modellene betydelig de siste årene, øker utslippene. I fjor var Volvos gjennomsnittlige CO2-utslipp 132,1 gram/km – noe som er et godt stykke unna det nye 2021-kravet på 95 gram /km.

Ifølge Jato Dynamics kan dette skyldes at Volvo selger svært mange SUV-er. I tillegg vet vi at Volvo stadig kutter i dieselutvalget sitt, som betyr at bensinmotorer med høyere CO2-utslipp øker.

Nå kjører de i gang en storsatsing – på diesel

Tross elektrifisering, øker det gjennomsnittlige CO2-utslippet hos både Volvo, Audi, BMW og Mercedes. Alle tallene er basert på NEDC-målemetoden, også for 2018 og 2019. KILDE: Jato Dynamics

Flere er langt unna EU-kravene

Ut fra Jato Dynamics sine tall for 2019, er Volvo langt fra den eneste bilprodusenten som er et godt stykke unna å innfri det strenge 95 grams-målet.

Den svensk-kinesiske bilprodusenten får blant annet selskap av Audi, BMW og Mercedes. Sammenlignet med CO2-utslippene fra 2015, har gjennomsnittsutslippet fra alle de tre merkene økt de siste fire årene.

Det er Mercedes som står for den største økningen, fra 128,1 gram CO2/km i 2015, til 141,9 gram CO2/km i 2019.

– Jeg tipper en del av årsaken er fallende salg av biler med dieselmotor. Dieselmotorene har jo som kjent betydelig lavere utslipp av CO2, sammenlignet med en tilsvarende bensinmotor. Dessuten er mange av dagens ladbare hybrider utstyrt med store, effektsterke og dermed tørste bensinmotorer, forteller Brooms bilekspert, Benny Christensen.

Volvo XC90 T8 er utstyrt med en elektrisk motor på 87 hk. Bensinmotoren er en 2-liter på 303 hk.

