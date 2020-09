Antall smittetilfeller i Norge doblet

Antall ukentlig meldte tilfeller har i ukene 32–35 ligget mellom 357–377.

– I uke 36 ble det meldt 728 tilfeller, nesten doblet sammenlignet med medianen fra de siste fire ukene, skriver FHI i sin ukesrapport.

Ifølge Folkehelseinstituttet skyldes økningen hovedsaklig smitteutbruddet i Bergen og smitteutbruddet i Fredrikstad og Sarpsborg.

Rundt 400 av de nye smittetilfellene knyttes til disse utbruddene.

– De fleste tilfellene har blitt smittet av en kjent nærkontakt eller i utlandet, skriver FHI.

Fortsatt relativt lavt

Instituttet understreker likevel at overvåkingsdata og modellering viser at smittespredningen fortsatt er på et relativt lavt nivå generelt i befolkningen på nasjonalt nivå.

– Til tross for lokale utbrudd og klynger ser vi ingen stigning i innleggelser i sykehus, innleggelser i intensivavdeling, eller covid-19-assosierte dødsfall, skriver FHI.

En beboer som var smittet med korona døde på Domkirkehjemmet i Bergen 9. september. Det er det første registrerte koronadødsfallet på cirka tre uker i Norge.

– Vi synes dette er svært leit og våre tanker og medfølelse går til de pårørende, sier institusjonssjef Elin Sjursen i en pressemelding.

Flere yngre smittet

En forklaring på hvorfor vi ikke ser en økning i innleggelser eller dødsfall er at smitten de siste ukene primært har forekommet hos yngre personer med lav risiko for alvorlig forløp.

Samtidig bidrar den utstrakte testingen og smittesporingen trolig til at vi oppdager flere tilfeller med et mildt forløp.

Så langt i epidemien er det estimert at om lag 1,2 % av befolkningen har vært smittet med covid-19.

Smitten øker i seks fylker

Det var en økning i antall meldte tilfeller siste uke i seks fylker. Disse er ifølge FHI Vestland, Viken, Troms og Finnmark, Trøndelag, Rogaland og Oslo.

I Viken ble det bekreftet 333 nye smittetilfeller i forrige uke, noe som er det høyeste i landet.

Fire fylkes ser en motsatt trend. I Agder, Innlandet, Møre og Romsdal og Nordland ble det meldte om færre tilfeller enn uka før.

Saken oppdateres.