Toyota er nok aller mest kjent for fornuftige, praktiske biler med god driftssikkerhet. Biler som kanskje ikke vekker den aller største entusiasmen hos bilfolket. Men unntak finnes.

Et av unntakene er definitivt Century. Aldri hørt om den sier du? Ikke så rart. Bilen er primært beregnet for det japanske hjemmemarkedet.

Century fikk navnet sitt fra 100-årsdagen til Sakichi Toyoda, som ble født i 1867, og som er mannen bak Toyota Industries. Toyota Century ble nemlig lansert 100 år etter. I 1967.

Den brukes ofte av keiserfamilien i Japan, statsministeren, ledende japanske regjeringsledere og annet godtfolk.

Én av to i Norge

Century kan sies å være Japans svar på britiske Daimler DS 420, Cadillac, Mercedes-Benz 600, Rolls-Royce og Russiske ZIS/ZIL limousiner. Altså biler av den mildt sagt eksklusive sorten.

For noen kan det kanskje høres litt feil å sette en Toyota inn i dette selskapet. Men, som nevnt, dette er noe litt annet enn en Prius eller Auris …

Dette er faktisk den eneste japanske bilen noensinne som har blitt serieprodusert med V12-motor. Med en lengde på nesten 5,3 meter snakker vi også om en stor limousin. Som seg hør og bør i dette selskapet. Og som alltid i japanske luksusbiler – det er ikke spart på noen ting når det gjelder utstyr.

– Ja, vet du hva; her er det så mye gagets og finesser om bord at jeg nesten ikke klarer å huske alt sammen. Det sier Per Düring.

– Om jeg kjapt skal nevne bare noe, så finner man TV både foran og bak, alle setene er elektriske, dører og bagasjelokk har soft-close, det er massasje i baksetet og det er et ioniseringsanlegg om bord som automatisk renser luften når klimaanlegget har gått en stund, forteller han.

Düring eier den ene av to slike biler i Norge. Hans bil er også til salgspå finn.no nå.

Toyota-bestselgeren er helt ny – nå er den i Norge

Symbolene innvendig i bilen røper at den er laget for det japanske hjemmemarkedet. Faksimile fra finn.no

5-liters V12-motor

– Denne bilen, som er en 2002-modell, gikk de første årene i Tokyo, senere havnet den i en annen hovedstad, nemlig London, sier han videre.

Han hadde vært på søken etter en slik bil i over ett år da denne dukket opp. Det var bare å hive seg på et fly til England og hente den. Hjemover ble det derimot landeveien.

– Ja, vi kjørte sørover fra London og tok ferje til Frankrike. Derfra kjørte vi videre gjennom Belgia, Nederland, Tyskland, gjennom Danmark og Sverige og hjem til Norge. En tur på rundt 2.000 kilometer som luksusbilen med 5-liters V12-motor og 280 hestekrefter taklet med glans. Den er like komfortabel som den ser ut som, bekrefter Per.

– Dessuten er den totalt rustfri, slik biler fra Japan nesten alltid er. Jeg liker også de skjerm-monterte sidespeilene. Det gjør at bilen får et herlig japansk retro-look som jeg har veldig sansen for, forklarer han ivrig.

Kappet taket av bilen - politiet ble ikke imponert

Klar for noe nytt

Det er lite å utsette på plass, komfort og utstyrsnivå ombord. Faksimile fra finn.no

Men det å få norske skilter på bilen var ikke bare enkelt, forstår vi.

– Nei det var ikke det. Det ble noen runder med Statens vegvesen før det gikk i orden. Men til slutt traff jeg en kar som så løsninger framfor problemer, på Trafikkstasjonen i Drammen. Plutselig var skiltene på plass. Denne bilen er registrert på vanlig grunnlag og kan brukes uten noen restriksjoner, forklarer Düring, som bor i Krokstadelva rett utenfor Drammen.

Siden har bilen fått en full teknisk gjennomgang og har blitt påkostet en god del penger. Den skal nå være i tipp topp stand – og er altså til salgs.

Se hele annonsen og alle bildene av bilen her:

– Ja, det kan sikkert synes rart for mange. Lete opp en bil, plundre med import, registrering, koste på og så selge. Men jeg har nå kjørt 7.000 helt fantastiske kilometre med bilen og blitt veldig glad i den. Det har vært koseturer til Cars & Coffee, på ulike treff, turer til Tyrigrava og andre penværs-turer. Så nå er jeg klar for noe nytt.

Roger kjøpte denne – endte med politirazzia og beslaglagt bil

Drømmer om ny, sær Toyota

Bilentusiaster vet hvordan det er. Det kommer en rastløshet snikende. Lysten på noe annet. Noe man ikke har hatt før. En ny drøm å oppfylle. Slik er det nok her også. Ettersom det er tydelig at Toyota ligger hjertet nærmest, er det selvfølgelig ny Toyota som det drømmes om nå.

– He, he … Ja, det er det. For sønnen min og kompisene er det Toyota Supra som gjelder. Selv ser jeg nå etter en Toyota Crown stasjonsvogn fra mellom 2000 og 2002. Eventuelt en Toyota Aristo.

"Den har jeg aldri hørt om", tenker du kanskje? Ja, det gjør den. I Japan!

Mye tyder dermed på at det snart kommer en ny, spennende og sjelden Toyota, med høyreratt til Drammens-området etter hvert.

Les også: Denne Toyotaen er som en hytte uten vann og strøm

Video: Dette er en helt ny Toyota-modell som kommer snart