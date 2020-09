Kristoff får konkurrent som lagkamerat: – En giftig duo

UAE Team Emirates' sportsdirektør er sikker på at Alexander Kristoff (33) og Matteo Trentin (31) kan spille hverandre gode.

På den første hviledagen slapp UAE Team Emirates nyheten om at de har signert CCC-rytter Matteo Trentin fra og med neste sesong.

Det betyr at Alexander Kristoff får en lagkamerat som ønsker å vinne de samme rittene og etappene som 33-åringen fra Stavanger.

– Hvis Alex hadde hatt med seg en rytter i Flandern rundt i fjor, hadde han vunnet. Der har du svaret ditt, sier UAE-sportdirektør Allan Peiper med et smil på TV 2s spørsmål om hva Trentin-signeringen betyr for Kristoff.

Kristoff er enig i vurderingen til sjefen.

– Jeg ble nummer tre og ingen kjørte på slutten. Hadde det vært samlet, hadde jeg vunnet, men vi får se. Trentin er en litt lik rytter som meg, men han er litt sterkere i bakkene og normalt er jeg kanskje bedre til å spurte, så jeg tror vi kan bli en bra duo i klassikerne, sier Kristoff til TV 2.

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad er usikker på samarbeidet.

KLAR FOR UAE: Matteo Trentin har skrevet under en toårskontrakt med Alexander Kristoffs lag, UAE Team Emirates. Foto: Benoit Tessier / Reuters

– Jeg kan ikke se for meg Trentin som opptrekker. Det kan være det går, og i så fall blir det kjempebra. Det er en giftig duo i klassikerne hvis de kan angripe annenhver gang. Trentin kan gå, for han er mer offensiv, mens Kristoff kan sitte på hjul. Får de til at samarbeid der Trentin kjører opptrekk, ser han på papiret ut til å være fantastisk god i den rollen, sier Kaggestad.

Trentin har undertegnet en toårskontrakt med UAE Team Emirates.

– Jeg har noe uoppgjort i VM, og jeg ønsker å gjøre det bedre der enn i fjor (sølv). Så har du også Milano-Sanremo, Flandern rundt og Paris-Roubaix. Jeg vil gå for den grønne poengtrøyen i Tour de France, selv om jeg også vil jobbe for sammenlagthåpet, sier Trentin i lagets pressemelding.