– Jeg har også våknet opp etter mye festing, vært tom og ensom

Kvammen gjester God kveld Norges studio og snakker om motivasjonen bak Petter Northug-låten «Janteloven» som slippes på fredag.

Låten handler om hvordan både han og Northug har hatt tøffe tider, og hvordan «oppturer blir til helvete» på grunn av vill festing.

– Det er umulig å forstille seg å være Northug, det er et så enormt kjendis-kjør. Men jeg kan kjenne meg igjen i å våkne opp etter turné og masse festing, og bare være tom og alene.

Han sier at låten ble skrevet etter at han så Northug på et utested for et halvt år siden, omringet av mennesker som ga ham mye oppmerksomhet.

– Låten handler om kongen på haugen, som kanskje er litt tristere på innsiden enn han vil vise til omverdenen.

Heier på et usunt liv

Den harde festkulturen i Oslo er også noe Kvammen skrev om i en hardtslående kronikk han nylig publiserte i VG, hvor han skrev:

«Jeg husker da jeg slo gjennom med musikken og ble vant med skrikende publikum, store lyskastere og mye festing. Hva er det en sier? «Jeg har vært ute en vinternatt før». For det har jeg, akkurat som Petter Northug. Da jeg våkna opp etter tidenes nachspiel med kvitt hår og fylleangst hadde både management, venner og kjæreste forlatt meg. De var lei av det ustabile, lei av min evige jakt på spenning, fart og skrik».

I denne kronikken ytrer han at det har vært lett å se at Northug ikke har hatt det bra, og at ingen har gjort grep.

– Vi vet hvilket ekstremt liv Northug har levd, vi vet hvilke ekstreme liv kjendiser lever, og vi heier på det. Det er et liv der man alltid skal prestere og være nok, sier han til God kveld Norge.

Han trekker paralleller til musikkbransjen, fordi han mener ingen av bransjene har et sikkerhetsnett for falne stjerner.

Han etterlyser en såkalt «avtrapningsplan» for kjendiser som skal ut av rampelyset, og sier at mange kjendiser vil trenge hjelp med å venne seg til å ikke lenger få oppmerksomhet fra rampelyset. Han kaller det en type avhengighet, og mener dette gjelder idrettsstjerner, influensere og artister.

– Jeg ser et problem med at folk takler dårlig det å alltid måtte prestere foran skjermen. Det er ikke rart, spør man en psykolog om dette vil de nok si at det ikke er sunt for folk å gå gjennom den kvernen der.

Økt sjanse for depresjon blant artister

GramArt, som er landets største interesseorganisasjon for artister, syns kronikken til Kvammen tar opp noen viktige temaer i musikkbransjen og er takknemlige for at han skapt en offentlig debatt.

Daglig leder i GramArt, Marius Øvrebø-Engemoen, sier de har hatt mental helse blant artister på agendaen siden 2018, og at de har diskutert dette i flere viktige bransjeforum, slik som By:Larm og Vill Vill Vest.

BEDRE VILKÅR: Marius Øvrebø-Engemoen sier at jobben til GramArt er å sikre norske artister interesser, og at de har best mulig vilkår. Foto: Eva Rose

– Det er ekstremt viktig å sørge for et støtteapparat rundt artistene som faktisk tar vare på mennesket bak artisten. Vi vet fra undersøkelser at artister har langt større risiko for å utvikle psykiske helseplager som depresjon og søvnløshet. Å ha gode samarbeidspartnere som ikke bare er med på festen og oppturen er derfor avgjørende for artister.

Forskningen Øvrebø-Engemoen viser til er blant annet «The Norwegian Musicians' Health Project». Der står det at 17,5% av musikere rapporterer om psykologisk sykdom, sammenlignet med 8,5% i den generelle arbeidsstyrken.

– Kan dere svare helt konkret på Kvammens spørsmål: Hvor er sikkerhetsnettet for falne stjerner?

– Et slik sikkerhetsnett finnes nok dessverre ikke i dag. Men her kan en organisasjon som GramArt spille en viktig rolle. Vi kan tilby et felleskap for artister som har opplevd både de oppturene og nedturene som Daniel beskriver i sin kronikk. Det må skapes nettverk der artister kan dele av sine erfaringer, slik at man unngå at nedturen blir for stor når man ikke lenger er sentrum for alles oppmerksomhet, svarer Øvrebø-Engemoen.

Janteloven

Janteloven lyder slik: Du skal ikke tro at du er noe. Du skal ikke tro at du er like så meget som oss. Du skal ikke tro du er klokere enn oss. Du skal ikke innbille deg du er bedre enn oss. Du skal ikke tro du vet mere enn oss. Du skal ikke tro du er mere enn oss. Du skal ikke tro at du duger til noe. Du skal ikke le av oss. Du skal ikke tro at noen bryr seg om deg. Du skal ikke tro at du kan lære oss noe.

Tittelen på den nevnte låten handler trolig om at Northug heter «Jantelov1» på den svært populære Instagram-kontoen med over 500.000 følgere.

Janteloven er, som mange vet, en tekst skrevet av forfatteren Aksel Sandemose fra 1933, som handler om hvordan mennesker har en tendens til å trykke hverandre ned.

Teksten har også blitt et symbol på det særnorske ved at man ikke tør å vise at man er dyktig, noe Northug har vært et unntak fra.

