Selger Bertheussen-veske: – En spøk

Bertheussen bar en tøyveske med et bilde av et sitat fra PSTs politiadvokat da hun møtte i retten tirsdag.

Det vakte oppsikt på sosiale medier, og flere etterlyste hvor de kunne få kjøpt vesken.

Samme dag som hun dukket opp med vesken i retten, ble det opprettet et nytt design på en spreadshirt-side.

Det er en side hvor hvem som helst kan opprette en nettbutikk hvor man kan designe et produkt og selge det.

– En spøk

Personen bak spreadshirt-butikken sier vesken ble laget for moro skyld.

– Produktet er lagd som en spøk. Butikknavnet "Hvor får jeg kjøpt...?" er i så måte et hint. Da media først viste bilder av vesken til Bertheussen, var det mange som spøkte "Hvor får jeg kjøpt en slik?", sier personen, som ønsker å uttale seg anonymt.

– Årsaken er at det er morsomt. Verken mer eller mindre. Det er ikke støtte, men det er ikke noe annet heller. Det er bare morsomt, sier vedkommende.

VESKE: Denne veska dukket tiltalte Laila Anita Bertheussen opp med da hun møtte i retten tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

På beskrivelsen av produktet står det følgende:

«Nå kan du også eie rettssakssesongens heteste veske! Her er det plass til fyrstikker, rødsprit, dymorull og kringler! Alt du trenger for en kveld i teateret eller bare en rolig tur ut til garasjen.»

Kunde bestilte ni stykk

Sitatet på vesken til Bertheussen stammer fra politiadvokat Thomas Blom i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og lyder slik:

«…i den videresendte mail fra Bertheussen later det til at hun er i den villfarelse at hun aktivt må motbevise sin skyld. En ber forsvarer om å videreformidle at det er påtalemyndighetens oppgave å søke bevis for både skyld og uskyld og at det er påtalemyndigheten som bærer bevisbyrden.»

…«fra Bertheussen later det til at hun er i den villfarelse at hun må aktivt motbevise sin skyld.» er uthevet med rødt.

Personen bak designet sier at alt vedkommende har gjort er å laste opp et design og velge tote bag som produkt.

– Så ble produktet oppdaget og spredt på sosiale medier, sier personen.

– Bagen ble tilgjengelig for salg i går. Det er solgt noen. Ikke veldig mange, men én person bestilte ni stykker, fortsetter personen.

Pengene som personen tjener på veskesalget, skal gå til Moria-leiren, som brant natt til onsdag.

– En god ting

I sitt innledningsforedrag tirsdag, brukte Bertheussens forsvarer, John Christian Elden, utsagnet til å understreke at det er påtalemyndigheten som skal bevise Bertheussens skyld utover enhver rimelig tvil - det er ikke Betheussen selv som har bevisbyrden.

Bertheussen nekter straffskyld.



– Utsagnet fra Blom er et godt utsagn, som beskriver gjeldende rett og gjeldende bevisbyrde, sa Elden.

Onsdag ler Elden godt når TV 2 viser ham at påfunnet deres nå blir solgt i en nettbutikk.

– Hvis flere leser det er det en god ting, sier en lattermild Elden.

– Så du synes dette viser at dere har fått frem budskapet?

– Jeg synes PST har fått dette frem på en god måte, sier Elden.

Bertheussen er tiltalt for brudd på straffeloven paragraf 115 for ved bruk av blant annet trusler å ha sørget for at det var en fare for å hindre eller påvirke arbeidet til sin samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), samfunnssikkerhetsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde (Frp) og hennes mann, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Det er satt av ti uker til rettssaken, som startet tirsdag.