Nicolas Roche langer ut: – Dette holdt ikke Tour de France-nivå

På tirsdagens Tour de France-etappe gikk det en rekke velt. Team Sunweb-rytter Nicolas Roche var blant rytterne som gikk i asfalten.

Nå raser Roche mot Tour de France-arrangøren, som han mener hadde lagt opp til en farlig løype med midtrabatter og rundkjøringer.

– Jeg følte at jeg syklet «kermesse» i Belgia. Ikke et vondt ord om «kermesse» i Belgia, men Tour de France er noe annet. Dette holdt ikke Tour-nivå. Dette var uvant, sier Nicolas Roche til TV 2.

Kermesse er mindre amatørritt som er spesielt populære i Flandern.

Roche så ut til å ha store smerter og hadde problemer med å reise seg etter velten, men kom i mål og stilte til start på onsdagens TV 2-sendte etappe.

– Det var en smertefull natt, men jeg har ikke sovet så mye siden starten på Touren, for det føltes som jeg hadde blitt overkjørt av en lastebil, sier den irske 36-åringen.

Edvald Boasson Hagen var også blant de mange rytterne som gikk ned etter en nedkjøring. 33-åringen trillet i mål fem minutter og 25 sekunder etter Sam Bennett.

– Det var ganske mange krasj og ganske nervøst, så man kan si at det var i overkant, men det er hva det var og vi får ikke gjort noe med det. Forhåpentligvis blir bedre i dag, sier Boasson Hagen før etappe elleve.

Amund Grøndahl Jansen mener det må være enkelt å legge løypen et sted med mindre hindringer i veien.

– Det var kanskje litt i overkant. Det må gå an å lage en løype som har mindre innhold av sånne ting. Det gikk noen krasj på grunn av det. Kan man peke at noe skjer på grunn av noe sånt, vil det være et enkelt tiltak å fjerne det for å unngå krasj, mener Amund Grøndahl Jansen til TV 2.

– Nivået er generelt veldig høyt, og mange vil og kan sitte foran og har krefter til å være der. Da er det full veibane hele tiden, så på andre, tredje og fjerde rekke kjøres det blindt på de foran, så man må bremse og svinge etter hvert som de gjør det. Jo lengre bak du sitter, jo mindre tid får du til å reagere. Da går du i midtrabatten iblant, forklarer Grøndahl Jansen.

Lagkamerat i Jumbo-Visma, Tom Dumoulin, er ikke like kritisk.

– Det var på grensen. Det var litt farlig, men jeg vet ikke om det var helt over grensen, sier Tom Dumoulin til TV 2.