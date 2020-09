Stian Blipp likte dårlig forandringen: – Helt forferdelig

Klokken er 09.00 og i kjelleren på Teatro i Oslo møter vi den blide programlederen fra Bergen, Stian Blipp (30). Riktignok 20 minutter for sent.

– Det var helt kaos i barnehagen, forteller han lattermildt, mens han mimrer om de 200 gangene han kom for sent da han jobbet i radio.

Det er ingen tvil om at Blipp lever et travelt liv hvor TV, podcast, stand-up og familieliv skal fungere i perfekt harmoni. Nå er det imidlertid sesong fem av talkshowet Senkveld som er i fokus.

– Da vi startet med Senkveld så tenkte jeg ikke umiddelbart at dette kommer til å bli 15 nye år. Det var mer sånn: Okey, nå får vi en sesong, klarer vi det så får vi kanskje en til, og sånn har jeg tenkt hele veien, forteller han.

Ingen publikum

Senkveld hadde i likhet med flere programmer innspilling uten publikum, det falt ikke i smak hos bergenseren.

– Det var helt forferdelig. Det er ikke noe gøy å lage show for ingen. På et tidspunkt så kunne jeg høre nøklene til kameramannen rasle i lommen, det er ikke den «viben» man vil ha, sier han, mens han tenker tilbake.

Denne gangen får heldigvis Blipp og makker, Helene Olafsen (30), lov til å ha publikum.

– Det blir noen restriksjoner, men det blir deilig å ha noen i salen, sier programlederen.

Korthus

Så tilbake til den travle bergenseren med mange baller i luften. Hvordan klarer han å ha sjonglere tre til fire prosjekter samtidig?

– Jeg har investert ganske tungt i en sånn kloningsmaskin, som jeg har i kjelleren, så jeg har en tre-fire andre «meg-er» som går rundt der, så sånn sett er det greit, sier han spøkefullt før han fortsetter:

– Livet mitt nå er et korthus hvor alle kortene må stå ganske perfekt oppstilt. Det skal ikke mye til før det faller sammen, forteller han.

Blipp hyller kona, Jamina, og sier at hun er vant til at han er en travel kar, men at han får tid til familielivet ved siden av.

– Vi har lagt ting veldig fint opp, men hvis det er en ting som sklir ut da faller nesten hele uken sammen. Så det er en livsfarlig balansekunst det jeg gjør akkurat nå, men jeg kan ikke holde på sånn veldig lenge, forteller 30-åringen.

– Ser du på deg selv som en perfeksjonist?

– Jeg var perfeksjonist for fire år siden, men det er ikke veldig levedyktig. Jeg fant ut for et par år siden at perfeksjonisme det er ganske kjedelig og tar livet av deg til slutt, avslutter han.