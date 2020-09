Trondheims ordfører: Kan ta imot alle de 50 personene fra Hellas

– Vi har sagt ja til 155 flyktninger i år, bare 40 har kommet. Vi har god kapasitet til å ta imot fra Moria, også enslige mindreårige som vi har planlagt for å ta imot 10 stykker av i år, sier Ottervik til TV 2.

Tidligere i dag har byrådet i Bergen kritisert regjeringen for at de tar i mot 50 personer fra Moria-leiren. De mener Norge bør klare 500, og mener Bergen kan ta imot 50 alene. Det meldte NRK tidligere i dag.

– Kapasiteten er på plass

Nå sier Trondheims ordfører det samme.

– Vi kan ta imot like mange som Bergen, sier Ottervik.

– Hva tenker du om at regjeringen bare vil ta imot 50?

– Ut ifra at det har kommet svært få hittil i år, og kapasiteten er på plass bør det generelt tas imot flere, og spesielt fra Moria med den akutte situasjonen som er der nå, sier Trondheims-ordføreren.

Etter brannen i Moria-leiren kunngjorde regjeringen at Norge skal hente ut 50 personer. Det er ennå ikke kjent hvordan utvelgelsesprosessen skal gjennomføres eller når de kan komme hit til landet.

Stavanger kan også ta imot 50

Også Stavanger vil kunne ta imot 50 alene, melder Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap). Hun mener Norge kan ta imot flere flyktninger.

VIL TA IMOT FLERE: Kari Nessa Nordtun (Ap), ordfører i Stavanger. Foto: TV 2

– Dette høres for lite ut. Vi har kapasitet til langt mer. Her i Stavanger har vi god erfaring og kompetanse på å ta imot flyktninger – spesielt enslige mindreårige. Vi har også gitt signaler tidligere om at vi ønsker å ta imot flere, sier hun til TV 2.

Oslo er klar for å ta imot

Det er allerede kjent at også Oslo stiller seg til disposisjon for å ta imot flyktninger fra Hellas, uten at de har tallfestet det.

– Oslo er klar til å ta imot barnefamilier og sårbare mennesker fra Hellas, sier ordfører Marianne Borgen (SV) til NTB.

PUSLETE: Oslo-ordfører Marianne Borgen mener Norge tar imot et puslete antall flyktninger. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Hun sier Oslo er klare til å ta imot det antallet flyktninger regjeringen ber dem om. SV mener regjeringen må reise en humanitær luftbro for å evakuere barnefamilier og sårbare personer, og kaller antallet flyktninger Norge skal ta imot for puslete.

– Over 125 kommuner, deriblant Oslo, har tidligere sagt at Norge bør bidra til å evakuere Moria-leiren, og det var FØR brannen. Nå har situasjonen dramatisk forverret seg, sier hun.

Helgheim: – Meget forutsigbart

– Det er meget forutsigbart fra Ap. Jeg skrev i dag på Facebook at det garantert vil komme krav om å ta imot flere. Det gikk bare 15 minutter før kravet kom fra Ap, sier Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, til TV 2.

Han sier Ap «bedriver en totalt uansvarlig innvandringspolitikk».

RISTER PÅ HODET AV AP:. Innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim Foto: Håkon Mosvold Larsen

– «Hente fler»-linjen fra Ap skaper store problemer her, og fører i tillegg til at enda flere vil legge ut på reise til Europa. Det vil bare gjøre vondt verre. Ap sentralt har sagt at de vil prioritere kvoteflyktninger fremfor asylsøkere, fordi de noen har skjønt at Frp har hatt rett hele tiden. Men dette er å gjøre det stikk motsatte. Dette er å ta hjelpen fra kvoteflyktninger som trenger det, å gi det til asylsøkere med svært tvilsomt beskyttelsesbehov, sier Helgheim.



Nå ber han Jonas Gahr Støre om å avklare hva partiet egentlig vil

– Det virker som det bare er en eller to i det partiet som vil ha strengere politikk, resten står for fullt frislipp og symbolpolitkkk som vil gjøre vondt verre både her og der, sier Helgheim.