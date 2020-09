Forrige uke kom nyheten om at den norske Mitsubishi-importøren kutter kraftig. Én av fire ansatte må gå, til sammen er det snakk om 20 årsverk.

Dette skjer etter at Mitsubishi tidligere i sommer fortalte at de ikke skal lansere noen nye biler i det europeiske markedet de neste tre årene. I stedet skal merket nå konsentrere seg om Asia.

Det gir naturligvis også store konsekvenser for importørene, inkludert den norske som har mange gode år bak seg i vårt marked.

De siste årene har den ladbare hybriden Outlander PHEV vært et eneste stort lykketreff for dem. Outlander har vært klassens mest solgte bil i mange år. Og selv om den nå har vært med lenge og mangler nyhetens interesse, er den så langt i år Norges femte mest solgte bil.

Kan ikke bare trykke på pause...

– Det er ikke hver dag det forsvinner et bilmerke fra det norske markedet. Og særlig ikke ett som har hatt såpass stor suksess som Mitsubishi. Men det som skjer nå er i praksis at Mitsubishi trekker seg ut fra hele Europa, sier Per Morten Merg. Han er sjef for bransje-nettstedet Bilbransje24.no.

– Tre år uten nye biler, det betyr altså ikke bare en pause?

– Nei, det har jeg svært vanskelig for å se. Det er ikke slik bilmarkedet fungerer. Importør og forhandlere må ha forutsigbare arbeidsvilkår og de må ikke minst ha levedyktige og oppdaterte produkter. Du kan ikke bare trykke på pause og tro du kan starte opp igjen på samme måte etter tre år.

Mitsubishi er en liten bilprodusent, da er det ekstra tøft å skulle konkurrere i flere markeder. samtidig. Foto: Mitsubishi.

Solid og veldrevet

Merg forteller at den norske importøren skal ha sikret seg Outlander-leveranser som gjør at de har biler ytterligere et halvt års tid til. Så er det etter alt å dømme slutt.

– Her er det viktig å understreke at Motor Gruppen er en solid og veldrevet bilimportør. De har importert Mitsubishi til Norge siden 1976, Renault siden 2010 og Dacia siden 2013. De har gjennom årene levert ut et betydelig antall Mitsubishier. Det betyr også at det er et stort ettermarked her, i form av service, reparasjoner og oppfølging av biler. Dette vil selvfølgelig være interessant å drive videre, selv om det ikke selges nye Mitsubishier her hjemme lenger, sier Merg.

Lille i-MiEV er bilen som for alvor startet elbil-eventyret i Norge. Den var også svært viktig for Mitsubishi her hjemme i mange år.

Blir ikke borte som merkevare

– Hva tenker du om verditap og annenhåndsverdi på disse bilene i årene som kommer?

– Det er det vanskelig å si noe bastant om. Nå forsvinner ikke Mitsubishi som merkevare, selv om de ikke lenger skal selges i Norge og Europa. Men det hjelper naturligvis ikke på annenhåndsverdi at et merke ikke lenger selges som nybil.

Outlander kjører inn i solnedgangen. Bilen får snart en oppfølger, men den kommer ikke til Europa.

Overleve på lavere volumer

– Helt til slutt, tror du dette er starten på en utvikling der flere bilmerker vil forsvinne fra Norge?

– Bilbransjen er inne i store endringer nå, så det kan absolutt ikke utelukkes. Merker som leverer små volumer og liten lønnsomhet, kan risikere å forsvinne fra et helt kontinent. Samtidig kan nye konstellasjoner og samarbeid på kryss og tvers mellom produsenter gjøre det mulig å overleve som eget merke, selv med lave volumer. Men det kan også bety at noen blir «overflødige», avslutter Per Morten Merg.

