Sommerhytta-Øyunn (24) sammenlignes med filmstjerne – ser du hvem?

På Lyseren Strandpark i Ytre Enebakk har fire par jobbet for å bygge sin egen hyttedrøm i årets sesong av TV 2-programmet Sommerhytta.

Ett av parene som deltar er kjærestene Øyunn Krogh (24) og Levi Try (23). Paret har hatt stor fremgang i programmet, etter at de startet uten noe erfaring med oppussing, ifølge dem selv.

Nå får Krogh derimot oppmerksomhet for noe annet. På den anonyme meningsplattformen Jodel blir hun sammenlignet med «Game of Thrones»-karakteren «Brienne of Tarth», som spilles av engelske Gwendoline Christie (41).

«BRIENNE OF TARTH»: Engelske Gwendoline Christie (41) spilteblant annet rollen som sterke og tøffe «Brienne of Tarth» i den populære serien «Game of Thrones».

Christie har også spilt i storfilmene «Star Wars» og «Hunger Games».

24-åringen, som har sett HBO-serien, men ikke vært spesielt fan, innrømmer at hun måtte søke opp navnet for å koble hvem det var. Da fikk hun seg derimot en god latter.

– Jeg ser jo det selv. Det var det jeg syntes var så gøy når jeg søkte henne opp, det var jo sånn «jammen herregud, vi er jo kliss like»! Så jeg synes det var veldig morsomt, ler Krogh til TV 2.

Postet på Instagram

Krogh synes sammenligningen var såpass slående og morsom at hun postet flere bilder på både sin egen Instagram Story-funksjon og senere profil, og spurte følgerne hva de syntes om likheten.

– Folk synes jo dette var veldig morsomt, og jeg fikk jo veldig mye svar at de kunne si seg enig i påstanden, ler 24-åringen.

Stolt av det maskuline

Den kvinnelige «Game of Thrones»-karakteren har en svært maskulin rolle i serien. Det tar 24-åringen bare som et kompliment.

– Jeg har kontakt med mine maskuline sider jeg, og det er jeg ikke flau over i det hele tatt, det er jeg kjempestolt av. Så det synes jeg bare var et veldig kompliment, forteller hun og legger til:

– Jeg synes det var kult at vedkommende skrev «like tøff også», at det ikke bare handlet om utseende. For hun er jo beintøff, og hun sier jo veldig mye i serien om at «hun kan gjøre alt en mann kan», og «hun kan til og med gjøre det bedre». Og det er nok noe jeg kjenner meg litt igjen i, – lysten til å være i opposisjon rundt kjønnsroller.

SOMMERHYTTA: Levi Try (23) og Øyunn Krogh (24) bygger sin drømmehytte i programmet Sommerhytta. Foto: TV 2.

Samtidig påpeker hun at det også er en stor ulikhet mellom karakteren, Brienne, og henne selv.

– Hun viser ikke mye følelser, og dét gjør jeg. Jeg er jo på utsiden hele tiden, meg jeg synes ikke man er noe svakere fordi. For når du viser følelser så er du veldig sårbar, og det å tørre å vise seg selv sårbar, det synes jeg er vel så sterkt, sier Krogh.

– Og selv om jeg er i kontakt med min maskuline side, så er jeg jo forfengelig og ganske feminin. Så det er jo rart å se seg selv helt usminket, helt sånn rå med kviseutbrudd på grunn av stress og de tingene der. Men det kommer seg og det er sikkert litt sunt, ler hun.

Tar kritikken tungt

Deltakelsen i TV 2-programmet Sommerhytta har ført med seg mye bra, og Krogh kjenner at hun og kjæresten, Levi, har kommet styrket ut av det og lært mye.

Samtidig har ikke alt vært bare lett med TV-deltakelsen. På sosiale medier-kanaler som blant andre Jodel og Tiktok har både hun og de andre Sommerhytta-deltakerne opplevd å få mange negative kommentarer fra ukjente.

– Jodel er jo en anonym side, og det gjør jo at folk kan skrive hva de vil. Jeg tar meg altfor nær av stygge tilbakemeldinger. Så jeg prøver å jobbe litt med det da, og bli litt sterkere, sier hun og legger til:

– Levi er kjempeflink, han bare preller det av på, men jeg er følelsesmenneske så jeg føler det som kniver i hjertet hver gang.

Samtidig forteller hun at det har vært tungt å se de andre deltakerne få hatefulle kommentarer.

– Barna deres får liksom oppleve helt usaklige, veldig stygge ting, som voksne kanskje klarer å se litt igjennom, men for barn blir det vanskeligere da. Det er veldig kjedelig å se på fra sidelinjen. Øyunn Krogh (24), «Sommerhytta»-deltaker

– Det har vært ganske tøft fordi vi har blitt så enormt gode venner. Og vi føler at det er en veldig ufortjent misoppfatning, sier hun og tenker da særlig på barna til enkelte av deltakerne som er brukere av flere av plattformene hvor de stygge kommentarene kommer inn.

– Barna deres får liksom oppleve helt usaklige, veldig stygge ting, som voksne kanskje klarer å se litt igjennom, men for barn blir det vanskeligere da. Det er veldig kjedelig å se på fra sidelinjen.

Svarer på kommentarene

24-åringen og kjæresten har nå begynt å svare på kommentarer på den anonyme meningsplattformen, etter at de fant ut at det var en egen Sommerhytta-gruppe der inne.

– Når vi fant ut at det var en Sommerhytta-Jodelkanal så tenkte vi først «å nei», men det har jo vært litt spennende å følge med. Nå har både jeg og Levi valgt å legge inn litt bilder og svare aktivt på de positive tilbakemeldingene, for å på en måte vise at vi får det med oss og at vi setter veldig pris det, sier Krogh og legger til:

– De trenger ikke å elske oss, men at man prøver å spre positivitet da og ikke bare usaklig hat på en måte.

OPPTURER OG NEDTURER: Det unge Sommerhytta-paret har gått igjennom et stort følelsesregister i programmet. Foto: TV 2.

Samtidig påpeker hun at de får mange fine kommentarer på deltakelsen også, og at hun tror folk ser at de har hatt en fin utvikling i programmet.

– Vi får veldig mye positive tilbakemeldinger. Vi klagde jo ganske mye i starten, men det virker som folk ser at vi står i det og ikke gir oss. Og det setter vi pris på da. Folk er generelt kjempehyggelig, så det er vi veldig glad for.

