– Jeg lurer på hvordan Lampard skal holde alle stjernene fornøyde

Chelsea og Frank Lampard har tidvis lignet en hacket utgave av Football Manager-spillene i sommer. Hele sju spillere, flere av dem i ypperste verdensklasse, har vandret over broen til Stamford Bridge siden forrige sesong ble avsluttet med cuptap for byrival Arsenal. Før den tid hadde de blå få problemer med å kvalifisere seg til denne sesongs Champions League.

Chelsea fremstår på papiret som solid forsterket før sesongstarten. Spørsmålene er likevel mange før Lampards andre sesong ved roret hos Roman Abramovitsjs styrtrike i Sørvest-London.

Hvordan komponerer og styrer den gamle storspilleren en tropp med etablert kvalitet blant de yngre, opp mot nye stjerner som krever spilletid? I løpet av noen sene sommeruker har troppen til fjorårets tabelltreer plutselig fått enormt hard kamp om plassene.

– Det er liksom ikke hvem som helst som er kommet inn her. Det er enorme navn Chelsea har signert. En rekke offensive spillere er hentet, og det var jo der de var sterkest fra før. Det er så sprekkfullt med talent i den troppen fra før at man nå lurer på hvordan Lampard skal holde alle fornøyde. Spillere som Mason Mount og Tammy Abraham viste jo et enormt toppnivå forrige sesong. Nå kommer det en helt ny angrepsrekke inn i tillegg, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Rekken av profiler er intet mindre enn forbløffende når man bærer med seg at Chelseas sesong varte til ut i august. Nærmest på samlebånd har stjerner som Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Thiago Silva og Kai Havertz ankommet. Kassaapparatet har rett og slett gått varmt etter at klubben har måttet spare på formuen som tikket inn da Eden Hazard gikk til Real Madrid, samtidig som Chelsea ikke fikk handle erstattere. Det er nesten som man glemmer at navn som Pedro og Willian er borte.

Klubbens spørsmålstegn ligger som forrige sesong i de bakre rekker.

– Er det gode nok defensivt? Har de god nok keeper? Det er det som trolig skiller Chelsea fra å være en reell tittelutfordrer denne sesongen, tror Hangeland.

– Dette er rett og slett vanskelig. Her må man passe på at garderoben ikke blir delt mellom de gamle og de nye. Tjener de nye for eksempel mer penger enn de gamle? Så må man klare å sette et lag. Fordelen er at man kan rullere. Men er det mange her som har de samme ferdighetene? Hvor reell er alle disse forsterkningene, spør Solveig Gulbrandsen.

– Enormt kult prosjekt

Erik Thorstvedt lar seg begeistre over Chelsea-sommeren og hyller rett og slett klubbens pengebruk.

– Dette er stas. Jeg må innrømme det. Jeg blir rett og slett glad av at noen "splash the cash". Ja, du kan si at det er et kjøpelag og bla-bla. Men her er det altså noen som går inn og henter fem spillere som forsterker et allerede kjempegodt fotballag. Her har de handlet på øverste hylle, altså, sier Thorstvedt, før han påpeker:

– De tre offensive i Werner, Ziyech og Havertz kommer alle fra lag som spiller med tøft, høyt press. Det betyr noe fordi det er slik Frank Lampard ønsker å spille. Når de har det i DNA-et, er det mye lettere å få dette på plass. Offensivt tror jeg symmetrien ligger i at Havertz og Ziyech drifter over mot høyre, mens Werner og Christian Pulisic drifter mot venstre. Laget gir seg da nesten selv. Så er det en rekke unggutter her som betaler en pris, men det er et enormt kult prosjekt, sier Thorstvedt.

Hangeland tror Lampard er i en unik rolle og kan beholde lojaliteten både blandt stjernene han har handler inn, samtidig som de mange ungguttene vil føle at han har samlet og hjulpet dem til der de er i dag.

– Jeg tenker da på spillere som Billy Gilmour, Fikayo Tomori, Mason Mount og Tammy Abraham. Han ga dem sjansen, så jeg tror de tåler å sitte og spille litt annenfiolin. Det blir alltid konkurranse og alle vil spille, men om de starter bra, så vil han ha en enormt god tropp der alle er lojale mot ham av personlige grunner.

Bekrefter samtaler om keeper

Ekspertene etterlyser samtidig en klar lederskikkelse defensivt.

– Ben Chilwell er klink på venstrebacken. Han var PLs beste venstreback bak Andy Robertson forrige sesong. Thiago Silva har vært en av vår tids store stoppere, men er 35 år, sier Hangeland.

Gulbrandsen tror Silva kan være nettopp ledertypen klubben trenger.

– De har manglet ham, selv om han minner litt om David Luiz som type. Men han er voksen og kan komme inn og styre det bak der.

Hangeland tror likevel det defensive fortsatt vil hjemsøke Lampard.

– Lampard fikk denne kritikken hele forrige sesong. De slapp inn rekordmange mål. Han mener balansen var feil og at han manglet Kante i rollen foran stopperne. Det kan løse noe, men det er ingen tvil om hvor skoen trykker. Det er på keeper- og stopperplass.

Onsdag opplyste Rennes-president Nicolas Holveck at han forhandler med Chelsea om en overgang for klubbens senegalesiske målvakt Edouard Mendy.

– Samtaler er i gang, men vi er fortsatt i diskusjonsfasen. Det foreligger ingen avtale så langt, vi er langt unna det, sa Holveck ifølge det franske nyhetsbyrået AFP.

Spår målfest

Thorstvedt er også usikker på om N'golo Kanté fortsatt har toppnivået inne.

– Han mistet 16 kamper til skade forrige sesong. Er han på vei ned? Hvis du ikke har bein i den posisjonen, da sliter du. På et tidspunkt vil det bli tyngre for ham. De slapp inn hele 54 mål, sier Thorstvedt.

Som påpeker at statistikken også ser dårlig ut for dem. Klubben slapp statistisk sett inn 14 flere mål enn det man skulle forvente.

– Man kan nesten garantere at dette laget kommer til å score mange mål. Får de en balanse og reduserer antall baklengs, så kommer de til å tette den luken opp til Liverpool og City med en rekke poeng, sier Thorstvedt.