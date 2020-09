– Som å være med i luksusfellen

Flyteknikerne hos Widerøe i Bodø er på jobb og har nok å gjøre til tross for at antallet reisende stuper og selskapet styret mot et underskudd på minst 250 millioner i år.

– Det er for Widerøe som med resten av norsk luftfart, det er en veldig dramatisk situasjon, sier Stein Nilsen, administrerende direktør i Widerøe.

– Slik som vi ser det nå kommer nok Widerøe til å tape over en milliard kroner i inntekter i år og det blir selvfølgelig et stort underskudd. Det har i perioder var et trafikkfall på ned mot 70 til 80 prosent i forhold til fjoråret så det er klart at dette her er dramatisk, sier Nilsen.

Dramatisk situasjon

Flyene trenger oppgraderinger og service uansett om det er korona-pandemi eller ikke, derfor er det full drift i hangaren i Bodø.

MÅ HA HJELP FRA STATEN: Widerøe går mot et underskudd på over 250 millioner, sier Stein Nilsen, Adm. direktør i Widerøe. Foto: Andreas Dahlmo/ TV 2

Selskapet har siden mars kutte mange flyavganger og destinasjoner som følge av færre passasjerer og høye avgifter.

Rundt 800 av 3400 ansatte er helt eller delvis permittert og Widerøe kjemper hardt for å komme seg igjennom krisen.

Mange ansatte har frivillig godtatt ulike permitteringsløsninger.

Ikke fare for konkurs

Den økonomiske situasjonen er nå så alvorlig at selskapet er tvunget til å låne penger.

– Er det fare for at Widerøe kan gå konkurs?

– Nei, det er ingen fare for at Widerøe går konkurs, men det som er utfordringen vår er at man er blitt tvungen til å låne penger for å håndtere et løpende underskudd fra måned til måned og det skal jo betales tilbake på et tidspunkt. Det er det vi er bekymret for, forteller sjefen i Widerøe, før han fortsetter:

– I tillegg til at vi har en samarbeidsvillig lokalbank, så har jo staten stilt til rådighet en låne- og garantiordning. Det vi blir tvunget til å gjøre for å komme oss igjennom dette her, er å låne betydelige penger med statlig garanti og det er dessverre den verden vi er i nå, sier Nilsen.

– Jeg må nok innrømme for min egen del at det er som å være med i luksusfellen. Vi vet ikke helt hvordan vi skal betale tilbake det her når vi kommer ut av korona situasjonen, sier Stein Nilsen, administrerende direktør i Widerøe alvorlig.

For alvor er det.

Selskapet sliter tungt og det blir et dystert driftsår i 2020.

– Vi har to virksomheter som er spesielt rammet og det er selskapet som driver bakketjenester og selve flyselskapet. Flyselskapet tar nok den største utfordringen med et negativt resultat på minst 250 millioner kroner, og det er tøft være i en slik situasjon der vi ikke hadde veldig mye overskudd fra ført, sier Nilsen.

Historisk lav

Widerøe jobber kontinuerlig med ruter og nye forretningsmodeller hver eneste dag.

Selskapet ser ikke bort fra det kan komme enda flere rutekutt og permitteringer i løpet av høsten.

– Det skal man ikke utelukket. Det vi ser rundt oss akkurat her og nå etter sommeren er at folk holder seg mest hjemme. Det er veldig lite reiselyst i hele vårt nettverk, og vi ser en nedgang i innlandstrafikken i august på 50 prosent sammenlignet med samme perioder i fjor, forteller Nilsen.

VEDLIKEHOLD MÅ PRIORITERES: 800 ansatte i Widerøe er helt eller delvis permitterte Foto: Andreas Dahlmo/ TV 2

– Når det gjelder trafikken til utlandet er nedgangen på 80 prosent. Smittesituasjonen i Norge gjør at reiselysten er på et historisk lavt nivå, forteller direktøren.

– Vi er spent på hvordan den nye normalen blir. For oss i Widerøe, som driver kollektivtrafikk ute i distriktene, så antar vi at endringene kanskje blir mindre enn på de større rutene som flyr litt lengre.

Krisemøte med staten

På fredag er det et krisemøte der statsrådene fra både samferdsel, finans- og næringsdepartementet møter SAS, Norwegian og Widerøe om den alvorlige situasjonen flyselskapene er i.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide sa til TV 2 i forrige uke at han ikke hadde noen tiltakspakker klar, men at han først og fremst vil lytte til flyselskapene.

01. september kunngjorde samferdselsministeren at staten ønsker en videreføring av flyruteoppkjøp.

- Vi hadde alle håpet at høsten skulle bli mer normal enn det våren var. I dag ser vi ser at smittesituasjonen og trafikkutviklingen i luftfart fortsatt tilsier at det er behov for statlig kjøp av flyruter. Regjeringen forlenger derfor kjøpet av et minimums tilbud som vil sikre befolkning og næringsliv over hele landet fortsatt tilgang til viktige flyruter, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Trenger forutsigbarhet

Regjeringen har nå besluttet å gå i forhandlinger med flyselskapene om et minstetilbudskjøp fra 1. oktober, men det er ikke nok mener Stein Nilsen, administrerende direktør i Widerøe.

– Politikerne både i regjeringen og på stortinget var veldig raskt ute med målrettede tiltak i mars for å hjelpe bransjen, men vi er jo en av de bransjene sammen med reiselivet som definitivt ble rammet først og hardest og dette kommer nok til å vare lengst også, påpeker Nilsen.

Han får støtte fra Siv Jensen, leder i Fremskrittspartiet.

Hun har denne uken fått en gjennomgang av den alvorlige situasjonen som Widerøe er i.

forventer tiltak

– Vi er i en situasjon der den normale trafikken ikke er der. Vi må sørge for at det som særlig oppleves som kollektivtrafikken i Nord-Norge ikke forsvinner. Det er avgjørende at vi sikrer Widerøe og andre flyselskaper, sier Siv Jensen, Ledere i Fremskrittspartiet.

– Det er viktig at regjeringen raskt signaliserer forutsigbarhet, tiltak og virkemidler som holder hjulene i gang og i luften. Dette er også helt avgjørende med tanke på å unngå konkurser. Vi er i en form for unntaktilstand og vi vet ikke hvordan en ny normal hverdag blir seende ut, sier Jensen.

TRENGER FORUTSIGBARHET: – Fly-bransjen trenger lange og virkningsfulle tiltak, sier Siv Jensen, leder i Frp Foto: Andreas Dahlmo/ TV 2

Direktøren i Widerøe har forventninger til møtet med de ulike departementene på fredag.

– Det vi ønske er en diskusjon om hva slags ytterligere avgiftslettelser og hvilke andre støttetiltak man kan gjøres mot bransjen.

Frykter konkurser

Vårt hovedpoeng er at vi tror at det er fornuftig å ha en norsk luftfartsbransje når vi er ute av korona og skal vi ha det trenger bransjen hjelp, forteller Widerøe-sjefen.

– Hvilke kompensasjonsordninger er det du savner mest?

– Lavere avgifter er fundamentet i å forlenge disse krisetiltakene som er rettet inn mot luftfartsbransjen, men vi ønsker også en diskusjon om man ikke skal trappe opp tiltakene og vurdere ytterligere tiltak, sier Nilsen.

– Vi ser jo flere og flere flyselskap i Europa som får direkte kompensasjon fra regjeringen i de respektive landene fordi regjeringen har innført reiserestriksjoner som gjør at det er umulig å drive flyselskap, sier Nilsen.

–Tror du noen av aktørene kommer til å gå konkurs slik situasjonen er nå?

-Ja, sånn som det ser ut i dag så er det mange i luftfartsbransjen som står i fare for å gå konkurs. Nå vil jeg ikke nevne enkelt selskaper, men det er dramatisk for mange selskaper i vårt nærområde ja, sier Stein Nilsen, administrerende direktør i Widerøe.