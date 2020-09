Regjerende norgesmestere straffes: – Amatørtabbe

Kun to runder inn i Telialigaen, og dagen etter benkingen av kapteinen sin, blir norgesmesterne i Counter-Strike trukket tre poeng.

Høstsesongen i Norges største e-sportliga er i gang og storklubben Apeks har øynene på sin fjerde NM-pokal på rad. Men den siste tiden har vært alt annet enn en dans på roser for norgesmesterne.

I går bestemte nemlig laget å benke kapteinen sin Kristian «akEz» Kornbakk, etter flere dårlige resultater den siste tiden. I dag ble det klart at laget også mister tre poeng i Telialigaen.

Leder for Telialigaen Tor Steinar Tangedal. Foto: Eivind von Døhlen/Good Game

Leder for Telialigaen, Tor Steinar Tangedal forteller til TV 2 at poengtrekkingen dreier seg om mangel av levering av kampopptak eller såkalte «demoer» etter kampen mot Domino Esports i runde to av Telialigaen.

Se kampen mellom Apeks og Domino i opptak gratis på TV 2 Sumo

Årsaken til at reglene om kampopptak må følges strengt i Counter Strike er at disse såkalte «demoene» er noe som kan være med å renvaske eller avsløre om en spiller eller trener jukser i løpet av en kamp. I Telialigaen har lagene 72 timer på seg fra kampslutt til å laste opp alle demoer fra begge kart.

– Dessverre var det en svikt i rutinene hos Apeks som gjorde at to spillere manglet demoer fra kampen mot Domino. Det fører til poengtrekk i henhold til våre regler, forteller Tangedal.

Amatørtabbe

TV 2-kommentator Leon Andor Karlsen mener den siste tiden, som har vært noe turbulent for Apeks, kan ha skyld i svikten i rutinene.

Leon "Landor" Andor Karlsen i aksjon for Telialigaen. Foto: Sindre Stien / Telialigaen

– Demomangel er amatørtabbe av Apeks, helt klart noe de skal klare å unngå på deres nivå. Det er tydelig at det lugger litt hos Apeks om dagen, så får vi håpe at dette kan være et lite «wake-up-call».

På spørsmål om dette kan ha noe å si for mulighetene for å nå et sluttspill er Karlsen mer tvilene.

– Jeg tror ikke det skal ha noe å si for avansementet til sluttspillet for Apeks sin del, de skal slå resten av lagene uansett. De kan potensielt miste førsteplassen og retten til å velge motstander i semifinalen, men tror ikke de bryr seg nevneverdig om det så lenge de kommer til sluttspillet, forteller han.

TV 2 har vært i kontakt med Apeks som på nåværende tidspunkt ikke vil kommentere saken. De varsler at de nå gjennomgår saken og vil komme med ytterligere kommentarer.

Fra topp til bunn

Etter to runder i Telialigaen lå norgesmesterne på en delt andreplass. Første runden endte i en litt overraskende poengdeling med Stabæk Momentum, mens runde to endte i en nokså enkel 2-0 til Apeks over Domino Esports.

Etter poengtrekkingen faller Apeks fra delt andre plass til syvende plass på tabellen.