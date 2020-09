Tromsø kommune slo alarm i krisemøte: – Det var en bekymring fra oss at mange aldri var blitt testet i hjemlandet

Tromsø kommune slo alarm etter at de hadde vært om bord på Hurtigruten. De fryktet mange aldri var blitt testet i hjemlandet. – Dette stemmer ikke, svarer Hurtigruten, som reagerer på at Tromsø kommune uttaler seg.

Tromsø kommune bekrefter overfor TV 2 at de var bekymret etter å ha vært om bord på skipet 31. juli.

– Inntrykket til mine testere 31. juli var at veldig mange i besetningen ikke hadde gjennomført en PRC-test, hvor man gjennomfører testen i luftveiene, sier Øivind Benjaminsen, som på det tidspunktet var fungerende leder for koronatestsenteret i Tromsø.

TV 2 har fått innsyn i en rekke referater fra krisemøter mellom Helsedirektoratet, FHI, Tromsø kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i dagene da Hurtigruten-utbruddet rammet passasjerer, en rekke norske kommuner og besetningen om bord.

Referat: Sa de ikke ble testet

I et referat fra et møte 1. august står dette under Folkehelseinstituttets bidrag i møtet:

«Tilbakemelding fra tester i går kveld viser at flere i mannskapet gir tilbakemelding om at de ikke hadde tatt tester i eget hjemland».

Hurtigruten deltok ikke i dette møtet. De deltakende var Helsedirektoratet, FHI, Tromsø kommune, UNN, Helse Nord, Tromsø Havn og Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

FHI sin medievakt opplyser til TV 2 at det ikke var de som ga opplysningene i møtet og viser til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

– Det er UNN som utfører testene, skriver medievakten.

UNN viser til Tromsø kommune, som bekrefter bekymringen i referatet:

VAR BEKYMRET: Fungerende leder for koronasenteret i Tromsø, Øyvind Benjaminsen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– Det var en bekymring fra oss at mange aldri var blitt testet i hjemlandet, sier Benjaminsen.

– På hvilken måte ga besetningen uttrykk for at dette var noe de ikke hadde gjort før?

– De forstod ikke hvordan testen foregikk og sa at dette hadde de ikke gjort før, sier Benjaminsen.

– Jeg kan ikke si med sikkerhet at de aldri var blitt testet, men det fremstod i samtale og ved gjennomføring at de ikke hadde kjennskap til testen, sier han videre.

– Dette stemmer ikke

Hurtigrutens fungerende driftsdirektør reagerer på uttalelsene og bekymringen fra Tromsø kommune.

– Dette stemmer ikke. Alle de filippinske besetningsmedlemmene som mønstret på MS Roald Amundsen etter at den globale pandemien var et faktum i midten av mars, har blitt testet før de forlot hjemlandet, sier fungerende driftsdirektør Asta Lassesen i Hurtigruten.

– Hurtigruten er svært overrasket over spekulasjonene fra Tromsø kommune. Hadde kommunen tatt seg bryet med å kontakte oss direkte, ville de fått svar: 38 av kollegene våre fra Filippinene mønstret på MS Roald Amundsen i perioden november 2019 til februar 2020. En stor del av disse dro altså hjemmefra før pandemien hadde startet. Derfor ble de av opplagte årsaker ikke testet, sier hun videre.

I august sa konsernsjef Daniel Skjeldam at et antall fra Fillipinene kom om bord 24. og 17. juli, og at de fleste hadde vært om bord i lengre tid.

– Dersom Tromsø kommune har alvorlige bekymringer rundt corona, bør de ta direkte kontakt med de det gjelder umiddelbart. Ikke ta det opp gjennom media over en måned senere, sier Lassesen.

Test-forvirring

Konsernsjef Daniel Skjeldam sa en rekke ganger i starten av utbruddet at Hurtigruten hadde fulgt alle norske og internasjonale regler.

2. august lovet han at besetningen fra Filippinene hadde gjennomført to negative tester i hjemlandet før de kom til Norge.

– Besetningen gjennomførte to negative tester med flere dager mellomrom på Filippinene når de var på et karantenehotell. Deretter ble de fulgt opp medisinsk etter de kom om bord i skipet, sa Skjeldam til TV 2.

Den gang slo Helsedirektoratet fast at de mente Hurtigruten hadde brutt regelverket ved å ikke teste besetningen i Norge og la de jobbe på skipet umiddelbart ved ankomst.

Senere har det vist seg at det ikke stemte at det var gjennomført to negative tester. Dagens Næringsliv avslørte at de filippinske standardkravene med én negativ test og karantene som er blitt fulgt.