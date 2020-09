Iskaldt ute, men inne kokte det: – Det er helt normalt, sa huseier

Vilde Linnea Bredesen flyttet inn i Rodeløkka Studenthus i november i fjor. Allerede den første natten oppdaget hun at noe ikke stemte.

Se TV 2 hjelper deg gratis på Sumo.

– Det var veldig varmt da jeg skulle legge meg. Måleren på veggen viste at det var 25 grader. Da var det iskaldt ute, sier Bredesen.

Klaget til samskipnaden

Etter at hun flyttet inn har hun hatt kontakt med samskipnaden (SiO) flere ganger.

– Det er aldri under 24 grader her. Jeg tok kontakt og spurte om det var noe de kunne gjøre.

Kriminologi-studenten fikk besøk av vaktmester og rørlegger, men de fant ingen feil.

– Jeg sliter mye med migrener i utgangspunktet, og når jeg ikke får sove blir jeg rett og slett psykisk sliten av det, sier hun.

MÅLER: Vilde har en termometer på veggen. Hun hevder at den aldri har vist under 24 grader. Foto: Renold T. Christopher / TV 2 hjelper deg.

Gjelder mange studenter

Grunntemperaturen i bygget er satt til 22 grader. Ønsker man å ha det kaldere, er eneste mulighet å åpne vinduet. Men hos Vilde går trikken rett utenfor.

– Jeg kan lufte, naturligvis. Men trikkene går forbi og stopper hvert femte minutt. Det blir veldig mye bråk, sier hun.

Hun er ikke alene om å ha det varmt på hybelen. I etasjen under bor Eirik Steinfinsbø.

– Det blir veldig varmt. Det er vanskelig å puste her. Du kjenner at lufta er tung, sier han til TV 2 hjelper deg.

Han blir ikke fysisk dårlig, men sier at det er ubehagelig.

– Vinduet må hele tiden stå åpent, ellers blir det altfor ubehagelig her inne.

I Facebook-gruppen til Rodeløkka Studenthus spurte vi om flere opplevde varme hybler. Vi fikk mange svar. Samskipnaden sier de kun har fått to klager på høy temperatur.

Vanskelig vår

Da koronaen kom og hele Norge stengte ned, var det veldig utfordrende for Vilde å bo i varm hybel.

– Når jeg studerer og jobber her, mister jeg arbeidsdager når det er så varmt. Jeg sliter med konsentrasjonen, og det er umulig å gjøre noe som helst i hybelen, sier hun oppgitt.

Etter åtte måneder velger SiO å måle temperatur hos Vilde. Samtidig plasserer også TV 2 hjelper deg en temperaturmåler hos Vilde, ved siden av måleren som Samskipnaden har lagt ut. Både vi og Samskipnaden gjør målinger på sommeren, og det er varmt ute. Det er nattetemperaturen som er mest interessant.

TV 2 hjelper deg får hjelp av Mycoteam til å gjennomføre målingen. Selskapet er eksperter på inneklima.

– Ideell temperatur i en bolig er 21 grader, pluss-minus to grader. Det er da man har god trivsel. Men det er viktig at kveldstemperaturen kan senkes, slik at man kommer under 20 grader på natten. Går man over 23-25 grader blir det ubehagelig å sove, sier daglig leder i Mycoteam, Kolbjørn Mohn Jenssen.

Høy kveldstemperatur

Hos Vilde registrerer måleren at temperaturen stiger på kvelden.

– Da ligger det på 25/26 grader, sier Mohn Jenssen i Mycoteam.

Samskipnadens målinger samsvarer med Mycoteams, men de viser til at målingen ble gjort da det var varmt i Oslo.

INNAFOR: Boligdirektør hos SiO, Gunn Kristi Løkka, sier 24 grader er akseptabel temperatur. Foto: Unni Irmelin Kvam.

– Da vil nok temperaturen stige over 22 grader innendørs, så lenge vi har ventilasjon, men ikke kjøling, sier Gunn Kirsti Løkka, boligdirektør, SiO Bolig.

Vilde gjorde selv en måling i mars. Da viste termometeret 24 grader, mens det utendørs var 4,5 grader.

Når TV 2 hjelper deg intervjuer samskipnaden sier de at 24 grader på kvelden i mars er noe man må regne med.

– Folk er veldig forskjellige på hva man opplever som varmt. Grunntemperatur i bygget er på rundt 22 grader, og så er det det man tilfører ekstra, i form av pc eller andre ting, som kan påvirke det. Men 24 grader ligger fortsatt innenfor den normale temperaturen, sier Løkka.

SiO sier at akseptabel innetemperatur avhenger av når det er på året, men at det ligger mellom 21-26 grader.

Samskipnaden snur

I etterkant av intervjuet har SiO gjort en spørreundersøkelse blant studentene på Rodeløkka Studenthus.

– Vi må erkjenne at problemet med varme leiligheter er mer omfattende enn vi har kjent til. Slik sett er det positivt at TV 2 har satt søkelyset på dette. Da må vi skjerpe oss, skriver SiO i en epost til TV 2 hjelper deg.

Vilde har nå fått ny leilighet på Kringsjå og flyttehjelp av studentsamskipnaden. De beklager at det tok lang tid før Vilde fikk hjelp, og gir henne 2000 kroner som plaster på såret. Hun trives veldig godt på Kringsjå Studentby.

– Her merker jeg at både lufta og varmen er betraktelig mye bedre enn på Rodeløkka Studenthus, sier Vilde til TV 2 hjelper deg.