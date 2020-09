25 ting du kanskje ikke visste om Skal vi danse

Etter snart 16 sesonger med Skal vi danse har programmet rukket å bli en institusjon i nordmenns hverdag. Når seerne begynner å henge seg opp i at salen har blitt speilvendt siden sist sesong, er det klart at det er få ting som går Skal vi danse-fansen hus forbi.

... Men visste du dette?

1. Skal vi danse er den norske versjonen av britiske Strictly come dancing, som har gått på BBC siden 2004. Mannen bak ideen om å gjøre proffer og kjendiser til dansepar heter Richard Hopkins, som også produserte første sesong av realityprogrammet Big Brother.

2. Kjendiser og proffdansere møter ikke hverandre før første prøvedag, som er tre uker før premieren. Da får de vite hva som er deres to første danser. Videre i sesongen får de som regel ikke vite sang eller dans de skal danse til før seks dager før sending.

YNGSTE VINNER: Adelén Rusillo Steen og hennes dansepartner Benjamin Jayakoddy vant Skal vi danse i 2015. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

3. Artisten Adelén Rusillo Steen (23) er tidenes yngste vinner av Skal vi danse. Hun deltok i den ellevte sesongen i 2015, og var bare 19 år gammel da hun og proffdanser Benjamin Jayakoddy stakk av med seieren. Rusillo Steen og Jayakoddy bekreftet at de var blitt et par etter programmet, men gikk hver til sitt i 2019.

4. Og så må vi selvfølgelig også nevne den eldste vinneren noensinne, nemlig Tid for hjem-profil Einar Nilsson (55). Han var 54 år, og vant den 14. sesongen av programmet, i 2018, og danset med proffdanser Anette Stokke.

5. Trine Dehli Cleve har som eneste Skal vi danse-dommer dømt i alle 16. sesonger. Hun har kun gått glipp av to sendinger: Den ene gangen fordi hun var speaker da Norge arrangerte VM i dans i 2012, den andre gangen fordi datteren skulle konfirmeres i 2015.

6. Programmets laveste poengsum gitt av dommerne noen gang, er totalt åtte poeng for en dans. Rekorden tilhører prest og forfatter Einar Gelius i 6. sesong av Skal vi danse i 2010.

7. Transseksuelle Esben Esther Pirelli Benestad er eneste deltaker som har danset som både mann og kvinne i Skal vi danse. Legen og sexologen Pirelli Benestad deltok i den tredje sesongen av programmet, i 2007.

MANN OG KVINNE: Esben Esther Pirelli danset både som mann og kvinne i Skal vi danse. Foto: Sara Johannessen Meek / Heiko Junge / NTB scanpix

8. Discokula i taket i studio i årets sesong er Norges største. Den er tre meter i diameter og veier 311 (!) kilo. Dét er ganske sykt. Verdens største discokule, kåret av Guinnes World Records i 2014, er dog 10,33 meter i diameter, så vi har fortsatt litt å gå på. He, he.

GIGANTISK KULE: Denne discokula er tre meter i diameter og veier 300 kilo. Foto: Birgitte T. Kristiansen / TV 2

9. Skal vi danse har ført til fem offisielle par. Senest da Santino Mirenna fant lykken med programleder Katrine Moholts datter Evelina Moholt under innspillingen av fjorårets sesong. Helene Olafsen og Jørgen Nilsen fant lykken da de var dansepartnere i 2018. Som nevnt tidligere (punkt 2), skjedde det samme med Adelén Rusillo Steen og Benjamin Jayakoddy i 2015. Proffdanser Fredric Brunberg ble sammen med dansepartner Martine Lundes venninne, Raija Alice Nordseth etter sesongen i 2018. Proffdanser Anette Stokke traff også forloveden på grunn av Skal vi danse i 2014.

10. Kun én gang har finalistene fått lik poengsum av dommerne. Det var i 2019, da Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand og Alexander Hetland begge fikk 40 poeng på alle tre dansene sine.

11. Nadya Khamitskaya er den mestvinnende proffdanseren i Skal vi danse. 37-åringen har vunnet Skal vi danse hele fire ganger, først med Åsleik Engmark i 2010, så i 2013 med Eirik Søfteland, og deretter i 2016 med Eilev Bjerkerud, og sist med Aleksander Hetland i fjorårets sesong.

12. Totalt 50 proffdansere har vært med i Skal vi danse.

13. 180 kjendiser har deltatt i løpet av de 16 sesongene (183, hvis man teller med de som trakk seg før premiere).

14. Glenn Jørgen Sandaker har deltatt flest ganger av proffdanserne – hele elleve sesonger.

15. Disse kjendisene har vært programledere for Skal vi danse: Guri Solberg (sesong 1-4), Tommy Steine (sesong 1 og 2), Pia Lykke (sesong 5), Kristian Ødegård (sesong 3-6), Marthe Sveberg Bjørstad (sesong 6), Katrine Moholt (sesong 7 og 8, samt sesong 10 til dags dato), Yngvar Numme (sesong 7), Carsten Skjelbreid (sesong 8 og 9), Didrik Solli-Tangen (sesong 10 og 11), Samuel Massie (sesong 12) og Anders Hoff (sesong 13 til dags dato)

MAKKERE: Katrine Moholt og Anders Hoff under årets premiere av Skal vi danse. FOTO: Espen Solli / TV 2

16. Luftige svev og dristige stunts på parketten går galt innimellom også. Foruten ribbensbruddene og muskeltrekkene (som man tydeligvis må regne med) kan vi nevne noen av de verste skadene gjennom sesongene:

Disse fem skadene ble kåret til de verste frem til 2014:

Og etter det, topper vel Santino Mirennas skade fra 2019 lista:

... Mens dette kunne gått mye verre enn det gjorde:

17. Kostymene spesialtilpasses hver enkelt danser, og flere av kostymene brukes om igjen i flere år, ofte med nye detaljer og justeringer.

18. Flere kjendiser, deriblant Guri Schanke, har danset i en helt spesiell gullkjole som ekskona til Rod Stewart, supermodellen Rachel Hunter, også har danset i under Strictly come dancings julespesial i 2005.

GULLKJOLE: Guri Schanke og hennes partner Tom Arild holm i Skal vi danse våren 2006 Foto: Morten Holm .

19. Noen av proffdanserne har en helt egen greie hvor de fjerner noe av underlaget foran på danseskoene. Dette er visstnok for å få bedre kontakt med gulvet.

20. Når kjendisene svinger seg på parketten, må kostymene sitte – uansett hva. Da holder det ikke med slikt vi vanlige dødelige bruker for å holde tøyet på plass på fest. Nei, de bruker faktisk håndball-klister.

21. Kostyme-ansvarlige er til stede i studio under alle sendingene, og skjer det noe med et antrekk, står de klare med nål og trå, sikkerhetsnåler, ekstra bånd og det som måtte til for å fikse eventuelle feil umiddelbart.

22. Tre nordmenn har deltatt i andre lands utgaver av Skal vi danse. Alexander Rybak deltok i svenske Let's dance i 2011, og i 2019 vant instagram-vikingen Lasse Matberg den italienske versjonen, samtidig som den norsk-svenske programlederen Kristin Kaspersen vant Let's dance i Sverige.

23. To Skal vi danse-vinnere trente i ni måneder, stilte opp i VM og slo 12 par. Det var Katrine Moholt og Carsten Skjelbreid i 2010.

24. Første sesong av Skal vi danse gikk av stabelen på Oslo Plaza.

25. Noen velges tilfeldig til duell på generalprøve, gjerne fordi noen ønsker seg en ekstra gjennomgang, eller at produksjonen ønsker å teste bildene på denne dansen en ekstra gang. Men selv om det avholdes en tulle-duell, kårer de aldri en fiktiv taper (ryktene sier at det kan være at overtro har noe med det å gjøre).

