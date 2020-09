Spesialenheten er varslet etter at en innsatt døde i arresten ved Kristiansund politistasjon tirsdag kveld.

Det er for tidlig å si noe om hva som er årsaken til at han døde, og Spesialenheten er varslet i saken, sier påtaleleder Elin A. Drønnen i Møre og Romsdal politidistrikt.

Saken etterforskes og håndteres videre av Spesialenheten og politidistriktet kan derfor foreløpig ikke si noe mer om saken.

Pårørende er varslet.

Leder for Spesialenheten for politisaker sin etterforskningsavdeling i Midt-Norge og Nord-Norge Halvor Hjelm.Nilsen, sier til Tidens Krav at det ble forsøkt gjenoppliving av den innsatte.

– Vi vil foreta avhør av de involverte og skal også gjennomføre en kriminalteknisk undersøkelse, sier han til avisen.

Saken oppdateres!