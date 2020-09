Et stykke fra Samsjø gård, ligger Torpet. Her får deltakerne en ny sjanse til å stå igjen som vinner av Farmen 2020.

Først må de vinne Torpet, hvilket innebærer å slå ut tre revansjelystne deltakere fra tidligere Farmen-sesonger.

TORPET-GJENGEN: Karianne Amlie Wahlstrøm, Mathias Scott Pascual, Olav Harald Ulstein. Foto: Alex Iversen/TV 2

Elsket og hatet

For seks år siden ble TV-seerne kjent med Olav Harald Ulstein (57), Frp-politikeren fra Sykkylven som ble kjent for sin bråkjekke oppførsel.

Han er kjent som en av de mest omtalte Farmen-deltakerne gjennom tidene og var både elsket og hatet da han tok en andreplass og tapte i finalen mot Magnhild Vik.

Nå er sunnmøringen tilbake i Farmen-universet, og han var aldri i tvil om å stille opp igjen.

– Jeg brukte mellom et og to sekund på å bestemme meg. Torpet har jeg sett på som en konkurranse som jeg ønsket å være med på. Målet er klinkede klart, jeg skal provosere og skal inn på Farmen og ta med meg hytte og bil hjem igjen, forteller Olav Harald til TV 2.

Provoserende oppførsel

57-åringen skapte mye raseri blant tv-seerne for sin oppførsel på Farmen for seks år siden. Mange mente at han regelrett mobbet de andre deltakerne, og at dette var en underlig oppførsel fra en person som den gang var valgt som varaordfører i Sykkylven.

Den langvarige kranglingen med Farmen-deltakeren Finn Olav Odde var det som skapte flest overskrifter og dårlig omtale for Ulstein.

– Det kokte godt en stund forrige gang, selv om det ikke var så ille inne på Farmen, og mer gemyttelig enn det framstod for tv-seerne. Farmen skal provosere, engasjere og glede, det er noe av programmets sjarme, forteller han.

TILBAKE: Olav Harald Ulstein. Foto: Alex Iversen/TV 2

Teppebombet av hatmail

Olav Harald spilte en klar rolle høsten 2014. Han endret seg underveis, noe som var en bevist strategi fra hans side. Han var varaordfører den gang og til og med kommuneadministrasjonen fikk føle Ulsteins Farmen-deltagelse på kroppen.

– Jeg stod veldig godt i det, men det er rart når kommuneadministrasjonen blir teppebombet med mailer. Det var til og med noen som hadde avbestilt en fottur i Sunnmørsalpene på grunn av meg. De regnet med at de ville komme til å møte meg på Sunnmøre. Jeg levde godt med trykket, men det var ikke enkelt å komme tilbake i hverdagen, avslutter 57-åringen.

– Kynisk og taktisk

Karianne Amlie Wahlstrøm (29) var deltager på Farmen høsten 2017 og bemerket seg ved å være sprudlende og spontan. Hun var aldri i tvil da TV 2 ringte og ga henne en ny sjanse til å vinne Farmen.

Nå har hun bestemt seg for å være mer kynisk og taktisk enn det hun var forrige gang.

– Taktikken blir å ha det gøy og unngå kamp lengst mulig her på Torpet. De som kommer fra Farmen skal jeg få til å ikke ha lyst til å være her. Vi kommer til å si at det er utrolig kjedelig å være her, sier Karianne til TV 2.

TILBAKE: Karianne Amlie Wahlstrøm. Foto: Alex Iversen/TV 2

Psykisk sliten

Karianne måtte forlate Farmen to uker før finaleuken etter å ha tapt mot Eunike Hoksrød i tvekamp, høsten 2017. På slutten av Farmen oppholdet var hun psykisk sliten, men nå tre år senere er hun klar for å gjøre et comeback.

– Nå jeg ser tilbake på mitt Farmen-opphold sist, så tenker jeg at jeg er her nå for å vise en annen side av meg selv og at jeg er mer robust. Her på Torpet er det ingen grunn til å skjule ting, og jeg har mye å bevise. Jeg skal dyrke mine styrker, sier Karianne til TV 2.

Ny sjanse

Tredjemann som flytter inn på Torpet er Mathias Scott Pascual (28), som var med i forrige sesong av Farmen. Han var førstekjempe under den siste uken i fjorårets sesong, og han tapte tvekampen mot Leif Kristian Tindeland.

NY SJANSE: Mathias Scott Pascual var deltager i fjor på Farmen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Han kjenner godt til begge de to andre deltagerne på Torpet.

– Jeg møtte Karianne tilfeldig for en måned siden, og vi er ganske like. Olav har god tyngde når det gjelder bygging, så vi er et godt trekløver sammen. Vi skal samarbeide godt så vi kan stå lengst mulig sammen i en allianse, sier Mathias til TV 2.

TV-sjarmør

I fjor sjarmerte han tv-seerne med sitt god humør på Farmen. Denne gangen tenker han å endre litt på taktikken og fremstå litt annerledes.

– Det har ikke skjedd så mye med meg siden sist. Jeg går inn nå og tenker at jeg skal fokusere litt mer på meg selv, enn jeg gjorde inne på Farmen. Ikke være så naiv, for jeg tenker alltid det beste om folk, avslutter han.

Torpet har premiere på TV 2 Sumo neste uke. Se sesongpremieren av Farmen tirsdag 22. september klokken 21.40 på TV 2 eller TV 2 Sumo.